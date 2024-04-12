Подробнее об этой ситуации решила рассказать рекрутер Анна Бодрухина.

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По данным исследования CareerBuilder, 73% кандидатов считают поиск новой работы одним из самых стрессовых периодов в жизни. А когда еще и дело доходит до зарплаты, тогда становится еще страшнее, однако не переживайте, выход есть: надо только правильно подготовиться.

Не стоит колебаться и долго думать, поэтому попробуйте определить для себя и уверенно назвать ту самую цифру.

Определите свой уровень

"Попробуйте исследовать, чем отличаются уровни junior, middle, senoir или head и на каком уровне находитесь вы. Специалисты без большого опыта очень часто называют зарплату мидла, а специалисты с опытом просят минимум", – отметила Анна Бодрухина.

То есть вы должны отталкиваться от своих знаний и опыта и четко понимать на что вы заслуживаете.



Советы, которые помогут определить зарплату, на которую вы заслуживаете / Фото Pexels

Исследуйте рынок труда

Открытые источники содержат аналитику заработных план на сегодня. В Украине это сайты DOU, work.ua и robota.ua. Однако вы должны учитывать, что данные отличаются по регионам, поскольку в Киеве цифры будут выше.

Также посмотрите вакансии с указанной заработной платой, которая подходит по вашему опыту и навыкам. Можете провести анализ компании, в которые бы вы хотели потенциально попасть и посмотрите уровень зарплаты, если он указан.

Обратитесь к карьерным консультантам

Если у вас нет возможности исследовать рынок самостоятельно, тогда можете делегировать эту задачу карьерным консультантам. Они смогут поделиться проверенной аналитикой, отталкиваясь от вашего профиля.

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Учитесь новому

Чтобы иметь лучшую зарплату, изучайте новые технологии, проходите курсы по повышению квалификации, овладевайте новыми знаниями. Это увеличит вашу цену как специалиста на рынке труда.

Подготовьтесь к переговорам

Если вы реально исследовали и определили ожидаемую зарплату, то подготовьтесь к тому, что эту цифру придется обосновать. Выпишите себе аргументы, уточните детали о бонусах и возможности карьерного роста и не бойтесь отказаться от предложения, если оно вас не устраивает.