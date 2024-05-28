Лучшие дни для работы на участке: лунный календарь огородника на июнь

Луна может влиять не только на состояние человека, но и на то, как растут растения на огороде. Кроме того, ее положение может подсказать также и лучшие дни для полива, подкормки и прополки растений, поэтому с ней точно нужно считаться.

Июнь – это время, когда и садовые, и огородные работы в самом разгаре. И может быть очень сложно успевать за всем, что происходит на участке, если не иметь детального плана. А лунный календарь огородника, который подготовили Porady 24, не только поможет вам определить благоприятные и неудачные дни для работы, но и поможет не забыть о важных задачах.

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Какие есть удачные даты для работы в саду и на огороде

Лунный календарь на июнь утверждает, что среди благоприятных дат для работы на земле – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, и 29 июня. Эти дни подойдут для самых разнообразных работ – прополки огорода, высадки овощей, трав и фруктов, подкормки и работы по профилактике болезней.



Есть удачные дни для работы на земле / Фото Pexels

Подробный лунный календарь огородника

1 – 2 июня. Время достаточно нейтральное для высадки растений, поэтому делать это лучше только в крайних случаях. Хорошо подходит для подготовки почвы.

3 – 4 июня. Очень удачные дни для посадки растений, и особенно хорошо будет высадить в эти дни лекарственные растения, или такие, что достаточно быстро растут.

5 – 7 июня. Это неудачные даты для посева, посадки и пересадки. Зато вы можете проводить другие важные работы в саду – обрабатывать от вредителей и заболеваний, подпитывать цветущие растения, удалять усики и убирать молодую поросль с клубники.

8 – 9 июня. Хорошее время для посадки поздних сортов картофеля, а также бахчевых, патиссонов и огурцов. Можно посвятить день уходу за комнатными растениями.

10 – 14 июня. Лучше всего этот период посвятить работе с почвой, прополоть грядки и окучить растения.

15 – 21 июня. Эти дни подходят для высадки плодово-ягодных деревьев и кустов, но вам сначала нужно убедиться, что на улице не слишком жарко. И для только что пересаженных растений нужно организовать накрытие или другую защиту от солнца.

22 июня. В этот день нужно воздержаться от всех работ с растениями. Вы можете позаботиться о рабочем инвентаре и отремонтировать его при необходимости.

23 июня. Это нейтральный день для работы на огороде, поэтому можно работать только в случае, если есть крайняя необходимость.

24 – 25 июня. Растения, которые вы посадите в этот день, будут плохо плодоносить и расти, поэтому лучше воздержаться от таких работ на огороде.

26 – 27 июня. Хорошее время для посева пасленовых и тыквенных, а также различных овощей. Кроме того, можно сажать и сеять также и декоративные растения и цветы.

28 – 30 июня. Плохое время для посадки сельскохозяйственных культур.