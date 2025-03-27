Когда сажать капусту в апреле: идеальные дни по лунному календарю

Капуста –это овощ, который часто можно увидеть на украинских огородах, и недаром, ведь он используется во множестве блюд. Также капуста достаточно проста в выращивании, главное –высадить ее вовремя.

Для того, чтобы получить ранний и богатый урожай капусты, многие огородники сначала выращивают рассаду. Так можно ускорить созревание кочанов и получить урожай быстрее, сообщает 24 Канал.

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Когда сеять раннюю капусту на рассаду?

В большинстве регионов Украины ранние сорта белокочанной капусты высаживают на рассаду уже в первые недели марта. Такие сорта предназначены для того, чтобы быстро их вырастить и потреблять свежими, а не долго хранить.

Поздние сорта сажают на рассаду в середине и конце апреля – такие сорта уже можно долго хранить и квасить. А вот цветная капуста является более теплолюбивой, поэтому на рассаду ее можно сажать с конца марта до середины мая, с интервалами в неделю – полторы. Сроки посева очень сильно зависят от сорта и того времени, когда вы хотите собрать урожай.



Капусту нужно высадить вовремя / Фото Pexels

Если же вы хотите выращивать пекинскую капусту, тогда нужно сеять ее на рассаду в середине марта – в начале апреля, а в открытый грунт высаживать где-то в начале мая.

Но во время посева капусты огородники очень часто ориентируются не только на погоду и сорт овоща, но и на лунный календарь. Фаза этого светила может подсказать, когда наиболее удачные дни для посадки.

В апреле 2025 года, например, капусту нужно сажать 7, 12 – 14, 21, 22 числа.

Кстати, ранее мы рассказывали, когда по лунному календарю нужно сажать перец.

Как посадить капусту на рассаду?

Сначала нужно подобрать контейнеры с дренажными отверстиями. Если будете использовать отдельные горшки или стаканчики, это поможет избежать стресса для растений во время пересадки.

Перед началом выращивания растений нужно подобрать и обеззаразить семена – обычно это делают с помощью перекиси водорода или слабого раствора марганцовки. Так вы защитите будущую рассаду от патогенов и грибковых заболеваний.

После обеззараживания семян промойте их чистой водой и выложите для проращивания между влажными слоями марли или туалетной бумаги.