Когда сажать капусту в апреле: идеальные дни по лунному календарю
- Ранние сорта белокочанной капусты высаживают на рассаду в марте, поздние сорта – в середине и конце апреля, а цветную капусту – с конца марта до середины мая.
- В апреле 2025 года лучшие дни для посадки капусты по лунному календарю – 7, 12 – 14, 21, 22 числа.
- Для выращивания рассады капусты нужно использовать контейнеры с дренажными отверстиями, обеззараживать семена и проращивать их между влажными слоями.
Капуста –это овощ, который часто можно увидеть на украинских огородах, и недаром, ведь он используется во множестве блюд. Также капуста достаточно проста в выращивании, главное –высадить ее вовремя.
Для того, чтобы получить ранний и богатый урожай капусты, многие огородники сначала выращивают рассаду. Так можно ускорить созревание кочанов и получить урожай быстрее, сообщает 24 Канал.
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Когда сеять раннюю капусту на рассаду?
В большинстве регионов Украины ранние сорта белокочанной капусты высаживают на рассаду уже в первые недели марта. Такие сорта предназначены для того, чтобы быстро их вырастить и потреблять свежими, а не долго хранить.
Поздние сорта сажают на рассаду в середине и конце апреля – такие сорта уже можно долго хранить и квасить. А вот цветная капуста является более теплолюбивой, поэтому на рассаду ее можно сажать с конца марта до середины мая, с интервалами в неделю – полторы. Сроки посева очень сильно зависят от сорта и того времени, когда вы хотите собрать урожай.
Капусту нужно высадить вовремя / Фото Pexels
Если же вы хотите выращивать пекинскую капусту, тогда нужно сеять ее на рассаду в середине марта – в начале апреля, а в открытый грунт высаживать где-то в начале мая.
Но во время посева капусты огородники очень часто ориентируются не только на погоду и сорт овоща, но и на лунный календарь. Фаза этого светила может подсказать, когда наиболее удачные дни для посадки.
В апреле 2025 года, например, капусту нужно сажать 7, 12 – 14, 21, 22 числа.
Кстати, ранее мы рассказывали, когда по лунному календарю нужно сажать перец.
Как посадить капусту на рассаду?
Сначала нужно подобрать контейнеры с дренажными отверстиями. Если будете использовать отдельные горшки или стаканчики, это поможет избежать стресса для растений во время пересадки.
Перед началом выращивания растений нужно подобрать и обеззаразить семена – обычно это делают с помощью перекиси водорода или слабого раствора марганцовки. Так вы защитите будущую рассаду от патогенов и грибковых заболеваний.
После обеззараживания семян промойте их чистой водой и выложите для проращивания между влажными слоями марли или туалетной бумаги.