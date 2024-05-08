Какие есть удачные и опасные дни для посадки растений: лунный календарь огородника на май

Луна - это не только спутник Земли, но и космический объект, который может влиять на человека и растения. Поэтому дни посадки огорода нужно сверять с ее фазами.

Некоторые садовые и огородные работы очень важно припасовать к правильным дням, чтобы зелень взошла, а потом растения давали хороший урожай. Учитывайте то, что именно этот месяц щедр на процессы и работу, которые нужно выполнить, поэтому всем, кто имеет хозяйство, придется хорошо поработать. Советы 24 рассказывают о днях, которые подойдут для этого лучше всего.

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Фазы Луны в мае 2024 года

Для того, чтобы эффективно использовать благоприятные даты в мае и не пропустить всю важную работу, нужно знать, когда сеять и сажать растения. И благодаря посевному календарю вы будете знать эту ценную информацию и сможете понять, в какие дни посадка клубники, картофеля, арбузов и кукурузы принесет лучший урожай.

Итак, в мае фазы Луны такие:

Молодая Луна – 6 мая;

Полнолуние – 23 мая;

Растущая Луна – 9 – 22 мая;

Убывающая Луна – 1 – 7, 24 – 31 мая.

Неблагоприятные дни для посадок

Календарь указывает, что воздержаться от посадок и большинства работы на огороде, кроме необходимой, стоит 6, 8, 15, 23 – 24 и 28 мая. Если вы все же хотите работать в эти дни, лучше заняться покупкой нужного инвентаря, удобрений и растений.



В неблагоприятные дни не стоит заниматься огородом / Фото Pexels

Нейтральные дни

Неплохими для посева и посадки считаются 1 – 2, 7, 14, 16 и 29 мая. Поэтому если вы не успели завершить работу в благоприятные дни, то можете поработать и в эти даты.

Благоприятные дни для посадок

Лунный календарь предусматривает лучшие и наиболее благоприятные даты для различных растений: