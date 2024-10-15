Вкусный кофе дома: как правильно выбрать и настроить кофемашину

Кофе является важным ритуалом для многих людей. Большинство из нас уже имеют дома кофейные машинки. Но какими должны быть первые шаги для тех, кто планирует купить кофейную машину, и на что надо прежде всего обратить внимание? Пришло время вместе разобраться.

Купить кофейную машинку для дома – это лишь 50% успеха. Чтобы получить действительно вкусный и качественный напиток, ее нужно правильно настроить. В частности, говорится об объеме кофе, температуре и пропорции воды.

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Вместе с украинским производителем кофе Gemini расскажем об основных моментах, которые следует учесть при выборе кофемашины для дома, чтобы она соответствовала всем предпочтениям.

Виды кофейных машин – какую выбрать для дома или офиса

Первый шаг в выборе кофемашины – это понять собственные кофейные предпочтения. Тогда процесс выбора девайса будет гораздо проще.

В общем кофемашину следует выбирать под собственные нужды и стиль жизни. На прилавках можно увидеть такие виды кофейного девайса:

рожковые;

капсульные;

автоматические.

Рожковые подойдут сторонникам традиционного подхода к приготовлению кофе. Такая машина готовит эспрессо и имеет паровую трубку для взбивания молока. Капсульные подойдут тем, кто ценит скорость и простоту, а автоматические – для сторонников простоты, но с большим выбором кофейных напитков.

Эспрессо-машина

Эспрессо-машина предназначена для приготовления концентрированного кофе, известного для нас как эспрессо с богатым вкусом и насыщенным ароматом.

Рожковая кофеварка позволяет почувствовать себя баристой. Дома можно самостоятельно управлять процессом: насыпать свежемолотый кофе в рожок, темперировать кофейную таблетку, вставлять в машинку и ожидать момента смакования напитка после экстракции кофе.

Экстракция кофе – это процесс, во время которого из молотых кофейных зерен извлекаются вещества, влияющие на конечный вкус и аромат. В основном – это жиры, масла, органические кислоты, сахара и кофеин. Другими словами, экстракция кофе – это процесс извлечения растворимых веществ из кофейных зерен в воду, которые потом можно найти в чашке готового напитка.

Среди моделей есть кофеварки, которые смогут приготовить капучино или латте, поэтому девайс идеально подойдет для дома.

Полуавтоматическая кофемашина

Эта кофемашина автоматизирует некоторые процессы для удобства – контролирует правильную температуру и создает нужное давление. Дозировать и трамбовать молотый кофе в рожок уже придется самостоятельно. Полуавтоматическая машина позволяет запускать и останавливать подачу воды, а еще такой девайс оснащен панарелло, благодаря которому можно самостоятельно вспенивать молоко, готовя капучино или латте.

Автоматическая кофемашина имеет преимущество в том, что эти напитки готовятся одним нажатием кнопки или несколькими, в зависимости от настроек и производителя.

Полуавтоматическая машина имеет свои плюсы и минусы / Фото Freepik

Автоматическая кофемашина

Эта модель кофемашины прекрасно подходит для занятых офисных работников, у которых нет много времени на приготовление кофе. Автоматический девайс самостоятельно перемалывает кофе, трамбует его и готовит любой напиток одним лишь нажатием кнопки.

Преимущество автоматических кофемашин в том, что они работают очень быстро и способны приготовить немало разновидностей кофе. Некоторые модели оснащены программируемыми настройками, и позволяют приготовить кофе на свой вкус.

Капсульная кофемашина

Для приготовления кофе используют капсулы с молотыми зернами, которые являются герметично закрытыми. Они позволяют сохранить аромат и вкус напитка. Капсульная кофемашина проста в использовании, требует минимального обслуживания и легко очищается. Для этой кофейной машины есть широкий выбор капсул с различными вкусами и типами напитка. Впрочем, по сравнению с молотыми зернами, стоимость капсул несколько выше.

Профессиональная кофемашина

Высококачественные устройства идеально подходят для ресторанов и кофеен, поскольку предназначены для приготовления большого количества порций кофе. Заведения с высоким потоком клиентов не обошлись бы без профессиональных кофемашин, которые являются стабильными и точными в каждом этапе приготовления напитка. Кроме того, они имеют широкие возможности настройки и длительный срок службы.

Конечно, такая кофемашина достаточно дорогая, впрочем ее цена оправдана и способна окупиться в каждой кофейне.



Профессиональная кофемашина – необходимость в кофейнях / Фото Pexels

Суперавтомат

Принцип работы суперавтоматических кофейных машин, которые используют на АЗС, заключается в том, что они делают все – от помола зерен до приготовления эспрессо и любых других напитков. Эти девайсы требуют минимума – только включение кнопки и за минуту уже можно получить готовый напиток.

Суперавтоматы идеально подходят для мест с высоким и постоянным трафиком людей, где скорость и простота в использовании очень важна. Такие кофейные машинки есть в отелях, супермаркетах, на вокзалах, или современных жилых комплексах. Стоит заметить, что полная автоматизация делает цену высокой.

В общем выбор кофемашины зависит от потребностей и бюджета. Автоматическая или капсульная кофеварка идеально подходит для дома или офиса, профессиональная кофемашина необходима для ресторанов и кафе, а суперавтомат стоит установить в местах с большим потоком людей.

Однако приобрести кофемашину – это лишь полдела. Для того, чтобы кофе был вкусный и ароматный, нужно подобрать правильный помол.

Какие есть разновидности помолов и как они влияют на вкус кофе

Важным фактором является помол кофе, который влияет на вкус, аромат напитка и его насыщенность. Например, то, каким получится эспрессо или американо, напрямую зависит от зерна. Правильная экстракция – залог сбалансированного вкуса. В общем есть 4 разновидности помола.

Грубый помол зерна примерно выглядит, как морская соль, и подходит для приготовления кофе во френч-прессе. Вода через грубо молотый кофе проходит медленно, поэтому экстракция происходит дольше. Тело такого напитка будет плотным.

Средний помол имеет вид сахарных крупинок. Эта универсальная разновидность подходит для капельных кофемашин, а также для заваривания кофе ручными методами (воронка, аэропресс, кемекс). Равномерная экстракция кофе позволяет получить сбалансированный вкус и среднюю крепость напитка.

Мелкий помол напоминает текстуру поваренной соли и используется для эспрессо-машин. Благодаря мелкому помолу, вода быстро проходит через кофе с обеспечением сильной экстракции. Напиток получается с насыщенным вкусом.

Очень мелкий помол уже напоминает порошок. Его используют для приготовления кофе в турке или, как еще называют это устройство, джезва. Мелкий помол дает кофе правильно завариться под высокой температурой, создавая насыщенный напиток.

Для приготовления кофе дома в эспрессо-машине стоит использовать мелкий помол, а для капельной кофеварки подойдет средний. Инвестируя деньги в кофемолку, нужно понимать, что помол зернового кофе напрямую влияет на его вкус, поэтому не стоит игнорировать этот ключевой момент.

Даже дорогой кофе свежей обжарки способен разочаровать, если его неправильно смолоть. Поэтому, чтобы насладиться душистым и вкусным кофе, необходимо подойти к этому процессу ответственно.

Не менее важным этапом является пропорция воды и настройки правильной температуры для приготовления кофе.

Температура и пропорции воды – как приготовить идеальный напиток

Автоматическая кофемашина может приготовить вкусный кофе, но для этого ее надо настроить. Используя эспрессо-машину, ключевыми факторами являются температура и вода.

Для приготовления идеального эспрессо температура должна составлять 90 – 96°C. Более низкая температура сделает кофе кислым, а более высокая – приведет к горечи. Рекомендуем начать с температуры 93 градуса.

Большинство профессиональных машин уже имеют встроенную настройку температуры воды, впрочем можно подстроить и под себя.

Стандартный давление приготовления эспрессо должно составлять 9 бар. Он создаст хорошую экстракцию, которая в результате обеспечит идеальный вкус, аромат и крема. Автоматические и полуавтоматические кофемашины уже имеют встроенные насосы, которые поддерживают правильное давление, поэтому дополнительно настраивать ничего не придется. А вот некоторые профессиональные кофемашины могут позволить настроить давление вручную.

Настройка температуры воды и давления дает правильный баланс между кислотностью, сладостью и горечью. Однако решающую роль играет и пропорция воды, которая различна для каждого типа кофейной машинки.

Для приготовления эспрессо в эспрессо-машине соотношение кофе к воде составляет 1:2, то есть на 1 грамм кофе нужно 2 грамма воды. Это соотношение позволит получить насыщенный и концентрированный вкус. Это ваша отправная точка. Затем можете экспериментировать с увеличением пропорции кофе к воде.

Капсульные кофеварки уже автоматически настроены. апсулы запакованы в оптимальных пропорциях, поэтому вкус зависит от воды. Для приготовления эспрессо на одну капсулу нужно 30 – 40 миллилитров воды.

Что касается американо, то современные кофейные машины могут приготовить напиток автоматически, или позволяют сделать это вручную: путем добавления воды к эспрессо. Самая распространенная пропорция для американо – это 1:2, то есть одна часть эспрессо к двум частям воды. Такое американо будет крепким и насыщенным, если же добавить больше воды (1:3), вкус кофе будет более деликатным.



Современные кофеварки готовят американо автоматически / Фото Unsplash

Главное об уходе за кофемашиной

Чтобы кофемашина как можно дольше прослужила, важно не забывать об уходе и регулярной очистке.

После каждого приготовления кофе надо промывать рожок от остатков кофе и очищать машинку от гущи. На трубке для взбивания молока со временем может образовываться налет, поэтому его нужно промывать прогоном обычной воды. Чтобы предотвратить накопление грязи, следует не забывать о ежедневной промывке поддона и резервуара для воды.

Ухаживать за эспрессо-машиной можно благодаря специальным таблеткам для чистки, которые помогают удалить накопленные масла и остатки кофе.

А вот время от времени, если видите, что кофе плохо готовится, надо проводить декальцинацию – процедуру удаления накипи и известковых отложений из внутренней части кофемашины. Наличие накипи может произойти из-за большого количества минералов в воде, которые накапливаются и образуют налет, поэтому лучше использовать фильтрованную, очищенную воду. Если в кофемашине есть фильтр для воды, то менять его надо каждые 2 – 3 месяца.

Ухаживать за кофемашиной можно дома самостоятельно. Однако за помощью к специалистам стоит обратиться в случае, когда заметны проблемы с давлением или потоком воды или обнаружили неисправности в капучинаторе (паровая трубка для взбивания молока).

За профессиональным решением проблемы стоит обратиться к специалистам также в случае, когда кофемашина издает странные звуки, не подает горячую воду или появились проблемы со степенью помола. Кофемашина – это выгодная покупка для дома, поэтому регулярное техническое обслуживание поможет сохранить ее в идеальном состоянии и продлить срок службы.

Чтобы приготовить вкусный напиток в любимой кофейной машине, компания Gemini предлагает широкий ассортимент кофе, который идеально подойдет для разнообразных способов заваривания. Потому что вкусный кофе – замечательная инвестиция в действительно удачный день.