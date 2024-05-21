Когда сезон лаванды: стало известно, когда расцветут лавандовые поля

Лавандовые поля очень любят туристы, ведь большие гектары засажены фиолетовыми растениями действительно впечатляют. Если вы уже ждете сезон лаванды и планируете поездку в красивые места, то далее расскажем, в какой период она цветет.

Фермеры высаживают лавандовые кусты с целью получения цвета на чай или декоративных сухоцветов, которые все активнее пользуются популярностью. И, конечно, лаванда ежегодно привлекает тысячи туристов, которые хотят сделать красивые фото в фиолетовых полях.

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Когда цветет лаванда

Лаванда начинает цвести в июне. Расцветает растение уже в середине июня и цветет до августа. Однако немало факторов зависит и от погодных условий. В этом году весна выдалась теплой, поэтому лавандовые поля могут расцвести в мае.

Лаванда может иметь несколько оттенков фиолетового. Самый популярный из них уже всем известный нам лавандовый, впрочем цветы могут иметь голубой или даже насыщенно розовый цвет.

Цветы имеют приятный аромат, который вокруг распространяется, поэтому лавандовые поля наполнены особой атмосферой лета со всеми возможными спектрами запахов.



Сезон лаванды начинается с июня / Фото Pexels

Как долго цветет лаванда

Лаванда цветет в течение нескольких недель, обычно, это 15 – 20 дней, однако некоторые растения могут цвести целый месяц. Точный период цветения может варьироваться от сорта, а также от региона выращивания. Однако существуют устойчивые гибриды, которые цветут до 2 месяцев.