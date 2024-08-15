Самое время подкормить хризантемы: осенью цветы будут роскошными

Подкормка для хризантем нужна для того, чтобы они быстрее росли и лучше укоренялись. А если вы будете вносить ее регулярно, то очень быстро заметите, насколько пышной стала ваша клумба.

Хризантема – это любимый цветок многих садоводов, ведь осенью именно она дает клумбам яркие акценты и украшает вазы дома. Но для того, чтобы в холода она хорошо цвела, о подкормке нужно позаботиться уже сейчас. Что именно использовать, рассказывают Porady 24.

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Чем подкармливать хризантемы летом

Летняя подкормка для хризантем не менее важна, чем весенняя, и именно она влияет на то, насколько пышно и обильно будут цвести ваши цветы. В июне советуют подпитывать хризантемы раз в 10 дней, и для этого можно чередовать минеральные и органические удобрения.

Кроме того, нельзя забывать также о том, чтобы обрызгивать культуру специальными препаратами, стимулирующие цветение.

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А вот позже летом вы можете использовать некоторые подкормки, которые ускорят цветение. Например, хорошо подойдет монофосфат калия, или азот, калий и фосфор. Опытные садоводы очень советуют также использовать жидкие органические удобрения. Например, вы можете растворить пол ведра коровяка и ведро воды и полить этим раствором растение.



Хризантемы нуждаются в подкормке / Фото Pexels

Особое внимание подкормке вам нужно уделить тогда, когда куст хризантем уже начал формировать бутоны и требует особенно много ресурса для цветения. Летом обычно как удобрения используют те же вещества, что и весной, но с одним небольшим нюансом.

Количество азота в удобрениях нужно существенно снизить – иначе растение будет наращивать зеленую массу, а не бутоны. А вот в августе азот советуют исключить из подкормки вообще.

Очень часто под кусты вносят также золу и костную муку.