Когда и как обрезать розы: главный секрет пышного цветения

Правильная обрезка роз весной – это залог того, что через несколько месяцев они порадуют вас большими и пышными цветами.

К сожалению, далеко не все огородники знают о том, насколько важна обрезка роз – а потом жалуются на то, что цветение кустов было быстрым и не слишком обильным, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Но одно быстрое задание может изменить вид вашего куста.

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Как правильно обрезать розы?

Перед тем, как разбираться, как обрезать различные виды роз, нужно понять, как грамотно делать срезы и какой инструмент для этого использовать. Это может показаться неважным, однако не все огородники знают, что для розария у вас должны быть отдельные инструменты, чтобы не перенести на розы возбудители заболеваний и вредителей с других растений.

Инструменты нужно мыть и дезинфицировать, а также следить за тем, чтобы они оставались острыми. Чистый и четкий срез быстро заживает, и тогда риск, что через него в розу попадут возбудители болезней, становится минимальным.

Для обрезки роз вам нужны такие инструменты:

качественный секатор;

сучкорез;

пила.

Ветвь розы нужно резать наискосок, выше хорошо развитую почку на пол сантиметра. Если оставить над почкой длинный пенек, он засохнет и станет входом для различных патогенов.

Срез делайте так, чтобы роса, дождевая вода скатывались с него в противоположную от почки сторону, а не в пазуху листа. Старые и больные ветви обрезают на кольцо – это значит, что побег нужно срезать у самого основания без пенька.

Если диаметр среза большой, нужно обработать его садовым варом или специальными препаратами. Через необработанные срезы в розу также может попасть инфекция.



Розы нужно обрезать весной / Фото Pexels

Когда проводить санитарную обрезку?

Санитарную обрезку нужно провести сразу же после того, как вы сняли с роз укрытие весной. Удаляйте побеги, что плохо перезимовали, имеют побуревшую коричневую кору, а также ветви, что покрылись пятнами, высохли и почернели.

Побеги обрезают постепенно, чтобы не срезать лишнее. Обрезайте понемногу до здоровой древесины. Удаленные ветви уберите из сада или сожгите, если есть такая возможность.

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Когда проводить омолаживающую обрезку роз?

Проводят ее весной, уже после того, как розы проснулись и начали развивать почки. Это даст импульс к формированию новых побегов. У всех кустов розы обрезают старые побеги, чтобы вместо них начали развиваться молодые.

Побеги, что постарели, нужно обрезать на кольцо, не оставляя никаких пеньков. Если вы заметили, что куст медленно растет и не очень обильно цветет, это значит, что нужно уже его омолодить.

Формирующая обрезка роз

Ее можно проводить в течение всей весны. С ее помощью вы можете придать кусту нужную вам форму. Куст должен хорошо освещаться солнцем, проветриваться, быть раскрытым, а не загущенным. Удалите все конкурирующие побеги, которые растут очень близко друг к другу. Оставляйте только самые сильные.