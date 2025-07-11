Как понять, что пора копать молодую картошку: простое правило

Каждый огородник, выращивающий у себя на участке картофель, рано или поздно задумывается над тем, когда же его нужно выкапывать. И определить это можно довольно просто, если только обратить внимание на несколько важных вещей.

Молодой картофель – это замечательный ингредиент во многих невероятных блюдах, и летом он особенно вкусен, сообщает 24 Канал. Но для того, чтобы насладиться ею, нужно выяснить, когда время ее копать.

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Когда начинается сезон молодого картофеля?

Молодой картофель можно копать с весны и до середины лета – и украинские фермеры начинают выкапывать первые клубни в конце мая и до начала июня – но все зависит от погодных условий и региона.

Молодой картофель именно в этот период имеет лучший вкус и тонкую кожуру, а благодаря своей свежести и простоте в приготовлении она становится ключевым элементом на любом обеденном столе.

Многие огородники определяют, когда собирать картофель, по периоду цветения – ранний картофель образует клубни уже в начале бутонизации. Но выкапывать его в этот период еще нельзя, ведь он еще не вырос – нужно подождать еще две недели после завершения цветения. Впрочем, в некоторых случаях нужно подождать и три недели.

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Поздние сорта собирают через 2,5 – 4 месяца после посадки, уже со второй половины августа.



Картофель нужно выкапывать вовремя / Фото Pexels

Как копать картофель?

Выкапывать картофель нужно в ясную и сухую погоду – ведь высокая влажность способствует гниению клубней. Перед сбором за день нужно прорвать сорняки и срезать ботву – это значительно облегчит сбор урожая. Для сбора картофеля лучше всего использовать лопату или вилы, выкапывая клубни на глубине в 15 сантиметров.

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Собирайте из почвы даже самую мелкую картошку – если ее оставить, это может негативно повлиять на качество следующего урожая.