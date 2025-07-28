Нужно ли косить картофельную ботву: дачники поделились секретом

Скашивать или не скашивать – этот вопрос мучает многих огородников ежегодно относительно картофеля. Одни считают, что это лишняя работа, а другие убеждены – что это инвестиция в урожай.

Оказывается, своевременное срезание картофельной ботвы таки действительно может сделать чудеса для вашего урожая, сообщает 24 Канал. Но нужно знать, когда и как косить его, чтобы не нанести вред растениям.

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Зачем скашивать ботву картофеля

Некоторые огородники ошибочно воспринимают пышную ботву за признак того, что и под почвой все растет так же прекрасно – вот только на самом деле ситуация может быть кардинально другой. Дело в том, что во время цветения плоды картофеля начинают быстрее расти. А густая ботва усиливает борьбу за питательные вещества – и из-за этого опытные дачники уже давно пришли к консенсусу, что ее нужно косить.

Идеальное время для скашивания ботвы – через месяц после цветения. Это, кстати, поможет не только улучшить качество и количество урожая, но и поможет ему лучше храниться.

Без ботвы картофель направляет все свои питательные вещества не в зелень, а в корнеплоды, и ей уже не нужно делить воду и удобрения с наземной частью. Как еще один неожиданный плюс – существенно уменьшается риск, что растение заболеет фитофторозом.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как бороться с фитофторозом как бороться с фитофторозом на картофеле – поможет одно чудо-средство.



Ботву картофеля стоит косить / Фото Pexels

Когда косить ботву картофеля

Зеленые листья картофеля советуют косить перед сбором урожая, а точнее определяться уже с учетом сорта овоща – раннеспелый картофель копают в конце августа, а значит, и косят ботву раньше. А вот с поздними сортами спешить не стоит.

Есть несколько признаков, на которые стоит обращать внимание, чтобы определить, можно ли уже косить ботву:

зеленую массу убирают где-то за неделю или 10 дней перед сбором урожая;

срез нужно сделать, уже когда где-то 70% ботвы пожелтеет;

раньше, чем через месяц после цветения картофеля, косить ботву нельзя;

у поздних сортов картофеля кошение ботвы нужно провести по крайней мере за 3 недели до первых заморозков.

Важно! Не кормите ботвой картофеля скот – в нем содержится вещество, что может способствовать отравлению животных.