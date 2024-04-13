Когда посадить туи во дворе: создайте живую изгородь возле дома

Весна - это период для начала всех огородных и садовых работ. И если вы хотите высадить деревья у себя в саду или во дворе, это время года также идеально подойдет.

Весной вам обязательно нужно позаботиться о своем саду и дворе, ведь именно это время идеально подходит для высадки большого количества красивых и полезных растений – в том числе и туй.

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Туи очень часто используют в ландшафтном дизайне, ведь она не только эстетично выглядит и зеленеет в течение всего года, но может и сформировать живую изгородь и снизить уровень уличного шума.

Когда лучшее время для посадки туй

В Украине туи можно сажать в весенний период – от конца марта и до конца мая. Но делать это нужно уже после того, как земля прогрелась, но еще не стоит жара. Лучшее время для посадки этих растений – когда температура почвы уже не опускается ниже 5 градусов.

Впрочем, запомните, что для успешного приживления и роста туям нужно достаточно много влаги. Поэтому можно сажать ей в дождливый период, или же нужно не забывать об искусственном поливе.

Как посадить туи

Для того, чтобы туя прижилась на новом месте, вам нужно выполнить несколько шагов. Прежде всего, выберите правильное место – для посадки подойдет участок, что хорошо освещен, а почва должна быть постоянно увлажнена. В то же время избегайте застойной воды в земле, ведь это плохо повлияет на дерево.

Раскопайте яму для туи – она должна быть немного шире, чем корневая система вашего дерева. Глубина ямы должна быть такой, чтобы корни могли полностью погрузиться в почву и прижиться.

Добавьте органические удобрения к земле и поставьте тую в яму, после чего присыпьте ее. Землю вокруг дерева нужно слегка утрамбовать, чтобы растение стояло стабильно. Не забудьте также полить деревья и рассыпать вокруг мульчу.