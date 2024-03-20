Когда не стоит сажать чеснок: что говорят народные приметы и огородники-профессионалы

Многие огородники сажают чеснок дважды в год. Узнайте, когда и как это делать, чтобы урожай был наилучшим.

Весной сажают не озимый, а яровой чеснок. У него более мягкий вкус, чем у озимого. Также весенний чеснок меньше болеет, практически не страдает от вредителей и лучше хранится.

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В то же время озимый чеснок дает лучший урожай и быстрее созревает. Различить внешне эти 2 вида чеснока очень просто – у озимого большие зубчики, покрытые розово-фиолетовой оболочкой и собранные вокруг стержня. У ярового – мелкие зубчики без стержня, но есть сорта и с ним.

Когда сажать яровой чеснок

Опытные огородники советуют ориентироваться на погоду. Для высадки чеснока почва должна достаточно прогреться – ориентировочно до 6 – 8 градусов. Обычно это происходит в апреле, а иногда даже в начале мая.

Затягивать с посадкой не стоит, ведь у ярового чеснока длиннее период вегетации – 90 – 100 дней. В свою очередь, у озимого она занимает 75 – 90 дней. Поэтому яровому нужно будет время, чтобы набраться сил для роста.

Народные же приметы советуют сажать чеснок после праздника Благовещения – только после того, как Господь благословит землю. В 2024 году он приходится на 25 марта по новому календарю, а по старому – на 7 апреля. Однако для того, чтобы точно не ошибиться, когда сажать яровой чеснок, лучше все-таки ориентироваться на погодные условия.



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Где лучше сажать чеснок весной

Выберите солнечное и защищенное от сквозняков место. Если грядку не удобряли осенью, то за 2 недели до посадки можно внести в почву органику – примерно 1 ведро перегноя на 1 квадратный метр грядки. После этого стоит все перекопать.

Если у почвы повышенная кислотность, добавьте извести, если же она более щелочная – золу. Перед посадкой еще раз хорошенько разрыхлите почву, ведь чеснок это любит.