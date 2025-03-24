Никогда не обрезайте розы в это время: на них не завяжется ни одного цветка

Каждый садовод, имеющий на своем участке шикарный куст роз, знает, что обрезка –это чрезвычайно важная задача, которую нельзя откладывать. Впрочем, и проводить ее нужно в удачно подобранное время.

Обрезка роз – это залог, что вы избавитесь от всех больных, сухих частей растения и оставите только здоровые побеги. Так вы можете стимулировать рост и цветение растения и обеспечить большое количество пышных цветов впоследствии, сообщает 24 Канал. Но для этого нужно удачно выбрать время для этой процедуры.

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Когда нельзя обрезать розы?

Существует несколько видов обрезок розы – для формирования и санитарная. Кроме того, ее проводят несколько раз в год – весной и осенью, перед самыми заморозками. И каждый раз нужно удачно угадать время, чтобы не навредить растению.

В частности, садоводы убеждены, что нельзя проводить обрезку, когда температура падает ниже, чем -3 градуса – тогда холод и мороз могут повредить растения. Побеги становятся хрупкими, и есть риск обморожения срезов.

Учитывайте, что также нельзя проводить обрезку в дождливую, влажную погоду: тогда на свеже обрезанных побегах повышается риск появления плесени и грибковых заболеваний. А вот сразу же после обрезки опытные садоводы советуют обработать побеги железным или медным купоросом, бордоской жидкостью, или марганцовкой.

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Нельзя обрезать розы слишком рано весной, и ждать позднего сезона тоже не следует: если розы уже собираются цвести или начали цветение, для обрезки уже поздно – так вы удалите цветочные почки и сократите время цветения.



Розы нельзя обрезать в мороз / Фото Pexels

Как обрезать розы для пышного цветения?

Сначала нужно провести санитарную обрезку – уберите все сухие, слабые и поврежденные ветви. После этого можно начинать формирование куста. Срез делайте под углом в 45 градусов, захватывая на 5 – 7 миллиметров выше уровня почки. Обратите внимание также и на этот срез – если он чистый и молочно-белый, тогда с растением все в порядке. А вот если сердцевина покрыта бурыми пятнами, тогда нужно срезать ниже, пока не доберетесь чистого стебля.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда весной нужно обрезать китайскую розу, чтобы она порадовала большими и пышными цветами.

При умеренной обрезке роза будет формировать боковые побеги, а это сделает куст только более объемным. Но тогда ветви будут тоньше, а цветы – мельче. А вот более интенсивная обрезка позволит сформировать сильные побеги с большим, пышным цветением.