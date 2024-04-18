Чтобы хорошо уродил и не сгнил: когда категорически нельзя сажать чеснок
Источник:УНИАН
Многие огородники сажают его именно дважды в год. Весной приходит время для посадки ярового чеснока.
У ярового чеснока более мягкий вкус, чем у озимого. Также весенний чеснок меньше болеет и практически не страдает от вредителей.
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Когда сажать яровой чеснок
Опытные огородники при выборе времени для посадки чеснока всегда ориентируются на погоду. Почва должна достаточно прогреться – до 6 – 8 градусов тепла. Обычно это происходит в апреле – начале мая.
Затягивать с посадкой не стоит – у ярового чеснока длиннее период вегетации (90 – 100 дней), чем у озимого (75 – 90 дней), поэтому нужно будет время, чтобы головки набрались сил для роста.
Чеснок надо сажать вовремя / Фото Unsplash
Народные приметы – когда сажать чеснок
Народные приметы советуют сажать чеснок после праздника Благовещения – только после того, как Господь благословит землю.
В 2024 году Благовещение отмечают по новому церковному календарю 25 марта, по старому – 7 апреля.
Согласно приметам, до этого времени сажать чеснок нельзя. Однако для того, чтобы не ошибиться, лучше все-таки ориентироваться на погодные условия.