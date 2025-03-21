Огурцы вырастут большими, если посадить их вовремя: узнайте важный секрет
- Огурцы следует сажать в конце апреля или в мае, когда температура воздуха стабильно теплая.
- Почва должна прогреться до 12 градусов, а температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 10 градусов.
- Огурцы лучше сажать на солнечных участках, где в прошлом году росли морковь, перец, помидоры, лук, картофель или капуста.
С наступлением первого тепла, огородники начинают активно браться за работу. Большинство уже закупают семена для посевного сезона, впрочем здесь важно не сделать большой ошибки и не посадить овощи побыстрее, поскольку урожая можно и не дождаться.
Огурец является теплолюбивым растением, поэтому не стоит его сажать в начале весны, пишет 24 Канал. В марте температура воздуха была нестабильной, поэтому земля еще не успела достаточно прогреться. Чтобы взошли первые всходы огурцов, температура воздуха должна составлять 14 – 30 градусов тепла.
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Когда надо сажать огурцы
От посева огурцов в начале весны надо отказаться. Самым оптимальным временем считается конец апреля и май. В эти месяцы температура воздуха уже стабильно теплая.
Чтобы получить хороший урожай огурцов, нужно выбрать удачный сорт. О лучших из них мы рассказали в нашей статье.
Для того, чтобы огурец пророс, почва должна прогреться до 12 градусов тепла, а температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. При более низкой температуре огурец погибнет в земле. Уже когда температура воздуха будет более 20 градусов тепла, то семена начнут проклевываться намного быстрее.
Посадка огурцов в марте не даст урожая / Фото Pexels
Как посеять огурец в открытый грунт
Огурцы любят расти на солнечном участке, защищенном от холодных ветров. По советам садоводов, овощи лучше сажать там, где в предыдущем году росли морковь, перец, помидоры, лук, картофель или капуста. Не стоит сажать огурцы там, где раньше росли тыквенные культуры.
В почве надо сделать бороздки глубиной 4 сантиметра на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Их надо немного увлажнить и заполнить семенами, а после этого присыпать почвой и подлить. По желанию, вдоль грядки можно установить опоры, которые облегчат сбор урожая.