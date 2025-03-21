Огурцы вырастут большими, если посадить их вовремя: узнайте важный секрет

С наступлением первого тепла, огородники начинают активно браться за работу. Большинство уже закупают семена для посевного сезона, впрочем здесь важно не сделать большой ошибки и не посадить овощи побыстрее, поскольку урожая можно и не дождаться.

Огурец является теплолюбивым растением, поэтому не стоит его сажать в начале весны, пишет 24 Канал. В марте температура воздуха была нестабильной, поэтому земля еще не успела достаточно прогреться. Чтобы взошли первые всходы огурцов, температура воздуха должна составлять 14 – 30 градусов тепла.

Читайте также Как интересно посадить огурцы: лайфхак с пакетом, который удивит

Когда надо сажать огурцы

От посева огурцов в начале весны надо отказаться. Самым оптимальным временем считается конец апреля и май. В эти месяцы температура воздуха уже стабильно теплая.

Чтобы получить хороший урожай огурцов, нужно выбрать удачный сорт. О лучших из них мы рассказали в нашей статье.

Для того, чтобы огурец пророс, почва должна прогреться до 12 градусов тепла, а температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. При более низкой температуре огурец погибнет в земле. Уже когда температура воздуха будет более 20 градусов тепла, то семена начнут проклевываться намного быстрее.



Посадка огурцов в марте не даст урожая / Фото Pexels

Как посеять огурец в открытый грунт

Огурцы любят расти на солнечном участке, защищенном от холодных ветров. По советам садоводов, овощи лучше сажать там, где в предыдущем году росли морковь, перец, помидоры, лук, картофель или капуста. Не стоит сажать огурцы там, где раньше росли тыквенные культуры.

В почве надо сделать бороздки глубиной 4 сантиметра на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Их надо немного увлажнить и заполнить семенами, а после этого присыпать почвой и подлить. По желанию, вдоль грядки можно установить опоры, которые облегчат сбор урожая.