Не допустите эту распространенную ошибку: когда нельзя сажать помидоры
20 марта 2024, 19:40Читати новину українською
Источник:ТСН
Наступила весна, поэтому не стоит медлить, если хотите получить хороший урожай томатов. Ведь каждый хозяин знает, что наилучший результат достигается лишь из рассады, выращенной собственными руками.
Опытные огородники высевают семена на рассаду с начала февраля. Ведь тогда можно получить ранний урожай.
Стоит знать Сделайте это уже в марте, чтобы вырастить большой урожай свеклы
Когда сеять помидоры на рассаду 2024 года – посевной календарь
Семена томатов высеваются даже от конца января, чтобы получить первые овощи как можно быстрее. Чем длиннее период созревания, тем раньше надо высевать семена помидоров на рассаду. Все сорта по времени созревания делятся на:
- ранние сорта – время от прорастания до появления плодов составляет 80 – 105 дней;
- среднеспелые сорта – временной промежуток от проростков до появления первых плодов – 110 – 120 дней;
- поздние сорта – от прорастания до появления плодов проходит 125 – 140 дней.
В 2024 году самые благоприятные даты для посева томатов:
- в феврале – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;
- в марте – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;
- в апреле – 10, 11, 14.
Томаты на рассаду можно сеять и в марте / Фото Unsplash
Как правильно сеять помидоры на рассаду
- Подготовьте семена и емкость, куда будут высеваться помидоры. Если хотите получить большой урожай, лучше выбирать гибридные сорта, ведь они меньше страдают от заболеваний и вредителей. Поэтому их урожайность на 30% выше, чем у сортовых томатов.
- Для помидоров подходит универсальный грунт. Тара должна иметь отверстия для дренажа. Можно использовать пластиковые или торфяные стаканчики, а также пластиковые контейнеры.
- Тару надо наполнить чуть больше чем на половину. В каждый стаканчик стоит посадить по 3 семени, чтобы можно было потом удалить слабые проростки и выбрать сильные. Опытные огородники кладут семена на глубину до полутора сантиметров, присыпают землей и пальцами легонько уплотняют почву.
- Затем почву надо полить, накрыть тару пленкой и поставить в теплое место, чтобы рассада быстрее взошла.
- Первые ростки появляются в течение 5 – 7 дней. Когда они взойдут полностью, можно снять пленку и поставить рассаду на подоконник, чтобы она получила максимальное количество солнечного света.
- Поливать рассаду надо раз в 4 дня. Помидоры можно пересаживать в открытый грунт, когда температура воздуха составит не менее 10 градусов тепла. К этому времени помидоры сажать нельзя, ведь они погибнут.