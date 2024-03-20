Не допустите эту распространенную ошибку: когда нельзя сажать помидоры

Наступила весна, поэтому не стоит медлить, если хотите получить хороший урожай томатов. Ведь каждый хозяин знает, что наилучший результат достигается лишь из рассады, выращенной собственными руками.

Опытные огородники высевают семена на рассаду с начала февраля. Ведь тогда можно получить ранний урожай.

Стоит знать Сделайте это уже в марте, чтобы вырастить большой урожай свеклы

Когда сеять помидоры на рассаду 2024 года – посевной календарь

Семена томатов высеваются даже от конца января, чтобы получить первые овощи как можно быстрее. Чем длиннее период созревания, тем раньше надо высевать семена помидоров на рассаду. Все сорта по времени созревания делятся на:

ранние сорта – время от прорастания до появления плодов составляет 80 – 105 дней;

– время от прорастания до появления плодов составляет 80 – 105 дней; среднеспелые сорта – временной промежуток от проростков до появления первых плодов – 110 – 120 дней;

– временной промежуток от проростков до появления первых плодов – 110 – 120 дней; поздние сорта – от прорастания до появления плодов проходит 125 – 140 дней.

В 2024 году самые благоприятные даты для посева томатов:

в феврале – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

в марте – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

в апреле – 10, 11, 14.



Томаты на рассаду можно сеять и в марте / Фото Unsplash

Как правильно сеять помидоры на рассаду