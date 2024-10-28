С зеркалом связано немало предостережений и суеверий, но с ними все же стоит быть осмотрительными, чтобы случайно не навлечь на себя бедность и беду. Советы 24 подобрали список советов по обращению с зеркалами.

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Нельзя плакать перед зеркалом

Поверья утверждают, что зеркала могут быть проводниками в потусторонний мир, а также они связывают настоящее, прошлое и будущее. Они могут считывать эмоции человека и затем влиять на жизнь его, когда он будет смотреть в зеркало снова.

Когда вы смотрите на свое отражение, лучше всего думать о чем-то положительном, ведь грусть, который вы чувствуете в моменте, может впоследствии вернуться к вам в будущем.

Нельзя вечером смотреть в зеркало

В современном мире соблюдать этот запрет почти невозможно, но в древности люди верили, что человека могла забрать нечистая сила, ведь считалось, что зеркало – это настоящий портал в потусторонний мир. Ночью духи имеют больше силы, поэтому рисковать не советовали.

Нельзя ставить зеркало напротив кровати

Проснуться среди ночи и увидеть свое темное отражение – это точно не то, чего вам бы хотелось. Поэтому лучше подумать над расположением зеркала и убедиться, что с вашего спального места его не видно.

Но суеверие имеет и другое объяснение – вроде бы ночью душа человека путешествует, и через зеркало она может случайно попасть в потусторонний мир.



Зеркало нельзя ставить напротив кровати / Фото Pexels

Нельзя смотреть в треснувшее зеркало

Зеркала могут впитывать и накапливать энергетику в течение достаточно длительного времени. И если на зеркальной поверхности появятся трещины, это может привести к освобождению большого количества энергии. И немало примет связаны с разбитыми зеркалами.

Самая страшная из них предусматривает семь лет несчастий для всей семьи, если кто-то заглянет в треснувшее зеркало.

Нельзя двоим смотреть в одно зеркало

Существует даже поверье, что двум людям нельзя смотреть одновременно в одно зеркало. Считается, что так человек может забрать удачу у другого, или же наоборот – отдать свои беды другому человеку.