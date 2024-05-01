Ковры можно смело назвать настоящими пылесборниками, особенно, если они не висят на стене, а лежат на полу. И если их не чистить регулярно, поверхность ворса постоянно будет покрывать грязь, мусор и пыль. Но вернуть ковру первоначальную чистоту и идеальный внешний вид все же возможно.

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Регулярно используйте пылесос

Если вы проводите еженедельную или даже ежедневную уборку квартиры, вы точно не должны пропускать этап использования пылесоса. С его помощью вы сможете гораздо дольше держать свой ковер в приемлемом и неплохом состоянии. Даже если вам не хочется пылесосить, стоит все же побороть лень – в будущем вы еще поблагодарите себя.

Например, коврики в прихожей и спальне нужно пылесосить ежедневно или через день. Те, что используются реже, будет достаточно чистить всего раз в неделю или два.

Генеральная чистка каждый год

В идеале вы должны избежать ситуации, где вам придется очищать очень грязный ковер, ведь лучше не доводить свои предметы интерьера до такого состояния. Для этого вам нужно проводить глубокую очистку своего ковра каждые 12 – 18 месяцев. Поэтому как только наступает этот срок, вам нужно или отнести ковер в химчистку, или замочить его в ванной, или забросить в стиральную машинку.

Вы можете использовать любой способ, который подходит лучше всего для вас и вашего ковра.



Ковер нужно чистить / Фото Pexels

Качественная уборка квартиры

Почистить ковер дома – это еще совсем не все. Не менее важно – обратить внимание на те предметы, которые окружают этот ковер. Например, если он лежит в прихожей, то стоит постараться держать в чистоте входную дверь, пол и все остальные предметы, находящихся рядом.

В противном же случае на ваш чистый ковер все равно будет попадать грязь с окружающих предметов.

Своевременная реакция на грязь

Если вы разлили на ковер напиток или уронили еду, которая оставила пятно на ворсе, нужно сразу же взять губку с водой и налить на нее немного моющего средства. Так вы можете быстро очистить проблемный участок. Если же пятно высохнет, убрать его будет уже намного сложнее.