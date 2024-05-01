Килими можна сміливо назвати справжніми пилозбірниками, особливо, якщо вони не висять на стіні, а лежать на підлозі. І якщо їх не чистити регулярно, поверхню ворсу постійно вкриватимуть бруд, сміття та пил. Та повернути килиму початкову чистоту та ідеальний зовнішній вигляд все ж можливо.

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Регулярно використовуйте пилосос

Якщо ви проводите щотижневе чи ж навіть щоденне прибирання квартири, ви точно не маєте пропускати етап використання пилосмока. З його допомогою ви зможете набагато довше тримати свій килим у прийнятному і непоганому стані. Навіть якщо вам не хочеться пилососити, варто все ж побороти лінь – у майбутньому ви ще подякуєте собі.

Наприклад, килимки у передпокої та спальні потрібно пилососити щодня чи через день. Натомість ті, що використовуються рідше, буде достатньо чистити всього раз на тиждень чи два.

Генеральне чищення кожного року

В ідеалі ви маєте уникнути ситуації, де вам доведеться очищувати дуже брудний килим, адже краще не доводити свої предмети інтер'єру до такого стану. Для цього вам потрібно проводити глибоке очищення свого килима кожні 12 – 18 місяців. Тож щойно настає цей термін, вам потрібно або віднести килим у хімчистку, або замочити його у ванній, чи закинути у пральну машинку.

Ви можете використовувати будь-який спосіб, який підходить найкраще для вас та вашого килима.



Килим потрібно чистити / Фото Pexels

Якісне прибирання квартири

Почистити килим вдома – це ще зовсім не все. Не менш важливо – звернути увагу на ті предмети, які оточують цей килим. Наприклад, якщо він лежить у передпокої, то варто постаратися тримати в чистоті вхідні двері, підлогу та усі решту предметів, що перебувають поруч.

В іншому ж випадку на ваш чистий килим однаково буде потрапляти бруд з навколишніх предметів.

Своєчасна реакція на бруд

Якщо ви розлили на килим напій чи впустили їжу, яка залишила пляму на ворсі, потрібно відразу ж взяти губку з водою та налити на неї трохи мийного засобу. Так ви можете швидко очистити проблемну ділянку. Якщо ж пляма висохне, прибрати її буде вже набагато складніше.