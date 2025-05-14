На следующий год будут цвести даже пышнее: вот когда обрезать ирисы после цветения

Ирисы это невероятно красивые цветы, которые можно найти практически на любой клумбе, ведь они не только выглядят ярко, но и достаточно неприхотливы. Но это не значит, что они совсем не нуждаются в уходе.

Цветение ирисов – это очень приятная пора для каждого цветовода, ведь цветы добавляют и красок, и приятных ароматов на любую клумбу, сообщает 24 Канал. Но после того, как растения отцветут, нужно позаботиться о них, чтобы в следующем году они также процветали.

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Когда и как обрезать ирисы, когда они отцвели?

Сухие цветы и увядшие цветоносы ирисов – это уже не только некрасиво, но и идеальная среда для развития вредителей и болезней. Поэтому как только цветы завянут, нужно браться за удаление всех цветов.

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Обрезать ирисы после цветения советуют садовыми ножницами. А вот руками обрывать точно не стоит – иначе можно повредить растение. Еще один важный нюанс – не срезайте листья под корень. Опытные садоводы говорят, что нужно оставить здоровые листья на ирисах до конца осени, чтобы растения с их помощью сумели накопить нужный запас питательных веществ.



У ирисов нужно обрезать сухие цветы / Фото Pexels

Если в следующем году вы хотите размножить ирисы семенами, тогда нужно оставить еще и несколько цветов для завязи семенной коробочки. И обрезать растение можно – тогда куст долго будет сохранять декоративный вид.

Обычно цветоносы срезают на высоте 2 – 3 сантиметров от корня, а после этого проводится удаление всех сухих и поврежденных листьев.

Проверять ирисы на наличие уже увядших бутонов советуют по крайней мере дважды в неделю – чтобы не допустить развития различных болезней.

Кстати, ухаживать нужно не только за ирисами, но и за розами. Ранее мы уже объясняли, почему розы не цветут.

А вот полностью ирисы обрезают уже перед самым началом зимы. Если же листочки обсыхают по краям раньше и портят декоративный вид клумбы, тогда можно красиво обрезать их под кругом.

И даже когда перед первыми заморозками вы проводите обрезку растений, срезать листья под корень все еще не стоит – оставляйте их высотой примерно в 15 сантиметров от земли.