Важно знать правильное время: когда нужно обрезать смородину весной

Обрезка кустов и деревьев весной - это очень важный этап ухода за растениями, чтобы впоследствии они дали вам хороший урожай. И смородина здесь - совсем не исключение.

Смородина начинает просыпаться еще рано весной, поэтому важно не пропустить правильный момент: когда снов уже сошел, но сокодвижение еще не началось. Именно тогда нужно обрезать кусты, и уже после этого начинаются подкормки и обработки от вредителей.

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Когда проводить обрезку смородины весной

Санитарная обрезка смородины в весенние месяцы проводится для того, чтобы кусты перед цветением и плодоношением стали сильнее. И из-за того, что часть побегов убирают, растению не приходится тратить на них силы. Кроме того, во время обрезки растения вы также можете проверить, нет ли на нем признаков болезней или вредителей.

Учитывайте то, что провести ее нужно до того, как почки начнут набухать и начнется активное сокодвижение. Сроки обрезки могут различаться в зависимости от региона – в южных несколько раньше, а в северных – позже. Но обычно эту процедуру проводят как раз в начале – в середине марта.

Сначала вам нужно очистить почву под кустами от мульчи, снега и сорняков, затем разрыхлить его, и только после этого начинать любые обработки.

Как правильно обрезать смородину весной

Основной уход будет фактически одинаковым для красной, белой и черной смородины. Впрочем, в обрезке последней все же есть некоторые нюансы.

Обрезать смородину нужно с помощью острого и чистого инструмента, то есть секатора. Вам нужно удалить:

сухие, кривые, подмерзшие и сломанные побеги;

старые побеги, что уже приобрели темно-коричневый цвет;

очень тонкие и больные ветви;

побеги, что загущают куст.

Для того, чтобы качественно сформировать куст, вам нужно укоротить однолетние побеги примерно на 10 сантиметров, а на двухлетних и четырехлетних – оставить по семь почек, а остальные – обрезать.

Зато красная и белая смородина не требуют такой тщательной обработки, ведь эти кусты могут давать хороший урожай в течение 8 лет. Поэтому на них нужно оставлять и молодые, и старые побеги. А срезать нужно очень старые и больные ветви, волчки и верхние незрелые части на побегах.