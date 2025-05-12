Когда лучше всего обрызгивать картофель: элементарный секрет большого урожая

Опрыскивание картофеля это обязательный элемент ухода, который опытные огородники никогда не пропускают. Без этого картофелем будете лакомиться не только вы, но и разнообразные вредители на огороде.

Растения могут поражать различные проблемы – и картофель совсем не исключение. В частности, на урожай может повлиять фитофтороз, колорадские жуки, нематоды, фузариозная гниль и т.д., сообщает 24 Канал.

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Когда нужно обрызгивать картофель?

Многие огородники задаются вопросом: чем обработать картофель, чтобы к нему не подлетали колорадские жуки? И можно ли обрызгивать его во время цветения? На самом деле для обработки картофеля уже сейчас существует масса различных химических и биологических препаратов – но при их выборе стоит быть внимательными.

Специалисты утверждают, что максимальным сроком опрыскивания является 60 дней до сбора урожая. Впрочем, существуют средства, подходящие для ранних сортов – и их можно использовать за неделю до уборки картофеля.

Самое распространенное время для опрыскивания – это до или после цветения картофеля. Даже если во время него вы заметили на клубне первых колорадских жуков, лучше подождать с обработками, а вместо этого не полениться и собрать вредителей вручную.



Во время цветения картофеля кропить его не советуют / Фото Pexels

Если же жуки все же появились на цветках, и без опрыскивания никак не обойтись, советуют запастись такими препаратами: Фитоверм, Бикол, Акарин и др. Повторное опрыскивание проводят через неделю после первого.

Кстати, в мае нужно позаботиться не только об обработке картофеля. Ранее мы уже рассказывали, чем обработать виноград.

Лучше всего проводить обработки утром и вечером, когда температура воздуха самая низкая. Еще одно важное правило – нужно дождаться сухой и безветренной погоды. Так препарат может равномерно распределиться по всем кустам и дать лучший эффект.

Учитывайте, что лучше подействуют инсектициды, если опрыскивать кусты картофеля на 1 – 2 стадии личинок колорадского жука, когда они еще не расползлись по всему растению.