Когда нужно пересаживать ирисы: пропустить это время нельзя

Ирисы – это очень красивые растения, но радуют своим цветением они совсем недолго, всего несколько недель. И для того, чтобы оно повторилось и на следующий год, нужно вовремя их пересадить.

Ирисы, к сожалению, не цветут так долго, как нам хотелось бы. И все же цветы требуют правильного ухода, и его часть – это своевременная пересадка. Обычно ее проводят летом и весной, и в каждое время года есть преимущества и минусы.

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Когда нужно пересаживать ирисы

Обычно пересадку проводят раз в 3 – 4 года для того, чтобы корневая система цветов хорошо работала. Тогда цветы нужно поделить на корневища и перенести их на другой участок. И лучшим временем считается конец лета или сентябрь. Но опытные садоводы могут делить и пересаживать растения и в другое время.

И луковичные ирисы требуют пересадки гораздо реже, чем корневищные – будет достаточно проводить ее раз в 5 или 10 лет.



Ирисы нужно иногда пересаживать / Фото Pexels

Как правильно пересаживать ирисы

Для того, чтобы пересадить ирисы правильно, вам нужно выполнить следующие шаги.

Растение выкопайте с комом земли, чтобы как можно меньше повредить корневую систему.

После этого осторожно почистите корни от земли, ведь они очень тонкие.

Осмотрите корни и уберите все гнилые и поврежденные места острым садовым ножом.

Срежьте листья.

Корень разделите на меньшие звенья – 3 – 5 сантиметров.

Проведите обеззараживание корешков специальным раствором калия. Оно должно длиться не менее, чем 30 минут.

После этого просушите корни и обработайте места срезов.

Ирисы положите в небольшие заготовленные лунки и закопайте, но не очень глубоко.

После посадки умеренно поливайте. Учитывайте, что их нельзя сажать ближе, чем за пол метра друг от друга.

После перераспределения ирисы также осторожно обрезают. Цветы нужно скудно поливать при необходимости и рыхлить почву вокруг них. На зиму ваши ирисы, если сорт не является морозостойким, нужно укрыть.