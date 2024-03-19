Когда можно и нельзя сажать картофель в 2024 году: точные даты по лунному календарю
Источник:ТСН
Картофель – это та культура, которая требует достаточно хорошей и плодородной почвы и правильного ухода. Но самое важное – вовремя ее посадить.
Если вы хотите получить хороший урожай от картофеля, нужно выбрать лучший день для посадки и впоследствии правильно поливать картофель и осуществлять другой необходимый уход. Также нужно и отобрать хороший картофель для посадки.
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Когда лучшее время для посадки картофеля
Прежде всего вам нужно обратить внимание на тот месяц, что будет лучшим для посадки картофеля. А еще за месяц до того вам нужно достать картофель из погреба и отобрать здоровые картофелины среднего размера – именно они лучше всего подойдут для посадки.
Их нужно перенести в теплое и светлое помещение, где днем температура не будет опускаться ниже, чем 14 – 16 градусов, а ночью – не менее, чем 6. Также там должна быть достаточно высокая влажность.
Картофелины разложите в ящиках в один слой так, чтобы они все хорошо освещались. Если вы прорастите картофель таким образом, они сформируют крепкие небольшие ростки, что уже будут иметь крошечные листочки.
Картофель нужно прорастить перед посадкой / Фото Pexels
В таких картофелинах почти сразу же после высадки начнет развиваться корневая система. Специалисты советуют высаживать картофель именно тогда, когда средняя температура уже будет примерно 8 – 10 градусов в течение как минимум нескольких дней. Кстати, не забудьте проверить и температуру почвы – на глубине 10 – 12 сантиметров он должен прогреться по крайней мере до 7 градусов.
Лучше всего сажать картофель на месте, где раньше росли озимые зерновые, бобовые, капуста, масличная редька, горчица и рапс.
Лучшее время для посадки картофеля – это тогда, когда месяц спадает, или в конце фазы, когда он растет.
Лучшие даты для посадки картофеля в апреле, мае и июне:
- апрель: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;
- май: 3 – 4, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;
- июнь: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.
Другие даты будут совсем не такими благоприятными для высадки этой культуры.
Также важно учитывать лунный календарь и в таких вопросах, как полив и подкормка ваших овощей. Учитывайте, что первое время ростки получают питательные вещества, которые содержатся в клубне. А уже через несколько недель после посадки можно проводить первые поливы и подкормки.
В какие дни 2024 года нужно подкармливать и поливать картофель:
- апрель: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 19 – 20, 24 – 25, 29 – 30;
- май: 3 – 4, 7 – 8, 11 – 13, 16 – 18, 21 – 22, 26 – 27, 30 – 31;
- июнь:– 3 – 4, 8 – 9, 12 – 14, 17 – 19, 22 – 23, 26 0 27;
- июль: 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 15 – 16, 19 – 21, 24 – 25, 28 – 29;
- август: 1 – 3, 6 – 8, 11 – 13, 16 – 17, 20 – 21, 24 – 25, 29 – 30.