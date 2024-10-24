Опытные садоводы уже давно знают, что осенняя посадка тюльпанов имеет немало преимуществ. Но для того, чтобы все прошло удачно, нужно подгадать со временем.

Осенью тюльпаны сажают для того, чтобы как можно раньше увидеть цветение весной. И если вы вовремя высадите луковицы, зацветут они на несколько недель раньше, чем у соседей, пишет Vse Roste.

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Когда осенью высаживать тюльпаны

К сожалению, точных календарных дат для высадки тюльпанов не существует, и ориентироваться в этом деле нужно исключительно на погоду. Для определения оптимального периода для посадки тюльпанов нужно дождаться, пока температура почвы достигнет примерно 7 градусов.

Важно не посадить тюльпаны слишком рано или слишком поздно. Если вы поспешите, это может привести к тому, что они прорастут до наступления морозов, а потом погибнут с первыми холодами. Но если и затягивать с делом, это приведет к тому, что луковицы не успеют укорениться, и во время зимы погибнут.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Существует и еще одна проблема, связанная со слишком ранней посадкой: это сорняки, с которыми придется бороться весной. На клумбе они начнут активно расти с первым тепло, а тогда будут мешать расти тюльпанам. Важно заранее продумать, где именно высадить тюльпаны. Если участок будет слишком темный, или же в нем будет скапливаться дождевая вода, это может привести к тому, что у вас не получится вырастить хорошую клумбу, даже если вы правильно высадите тюльпаны осенью.

Обычно тюльпаны высаживают с середины сентября до середины ноября. Но для большинства регионов оптимальным месяцем для посадки все же является октябрь.



Осенью нужно посадить тюльпаны / Фото Pexels

Как посадить тюльпаны осенью

Перед посадкой луковицы вам нужно выбрать идеальное место для клумбы: хорошо освещенное, достаточно увлажненное и безветренное. Переберите весь посадочный материал и отсейте больные, плохие луковицы. Иначе заболевание может распространиться по всей клумбе.

Перекопайте землю на глубину в 35 сантиметров. В закисленную почву нужно внести известь, а если она слишком песчаная – тогда торф. В лунки глубиной 15 сантиметров поместите тюльпаны, а потом заверните их землей.

Поздние посадки нужно также защитить от мороза с помощью мульчи или веток хвойных деревьев.