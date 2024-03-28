Лучшее время для посадки свеклы в 2024 году: стоит знать

Во время того, как сеют свеклу, садоводы часто учитывают и погоду, и сроки созревания различных сортов. А в некоторых случаях - даже лунный календарь.

Свекла – это достаточно холодостойкая культура, которая может переносить небольшие заморозки, поэтому во многих регионах ее можно высевать уже в конце апреля. Главное, чтобы почва прогрелась достаточно.

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Когда нужно сажать свеклу

Идеальная температура земли для посадки свеклы – это 10 градусов. И учитывайте, что скороспелые сорта свеклы очень часто сажают аж в июне, чтобы собрать урожай в сентябре.

Сорта свеклы и, соответственно, сроки их посадки, разделяют по сроку, что нужен для созревания этих овощей. Для скороспелых сортов достаточно всего трех месяцев, среднеспелым нужно четыре, а позднеспелым – примерно пять.



Свеклу сажают весной или летом / Фото Pexels

Поэтому если вы хотите посадить свеклу весной, вы можете использовать все три сорта, а вот летом вы сможете посадить только скороспелую свеклу. Учитывайте то, что свекла – это теплолюбивый и светолюбивый овощ, поэтому вам нужно найти для него соответствующий участок, а также правильно его подготовить.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На каждый метр земли вам нужно внести примерно 3 килограмма компоста или навоза, или же вы можете использовать 500 граммов древесной золы, 30 – 40 граммов суперфосфата и 15 – 20 граммов аммиачной селитры.

После того, как вы внесете удобрения в почву, его нужно перекопать и разровнять с помощью граблей. Сделать это садоводы советуют еще за несколько недель до посадки. Обратите внимание также и на то, чтобы регулярно подкармливать всходы.