Лучшее время для сбора березового сока в 2024 году: нужно знать

Березовый сок - это тот напиток, который вы можете получить из самого ствола дерева. Для этого в нем нужно сделать отверстие, но в правильное время.

Березовый сок считается достаточно ценным, и многие изготавливают из него и напиток вследствие брожения. В Украине его начинают собирать тогда, когда набухают почки на деревьях.

Интересно Когда и как сеять петрушку весной: точные даты по лунному календарю

Когда собирать березовый сок

Поймать правильный момент в этом деле очень важно, и делать это нужно до того, как листья на берегу распустится, ведь тогда сока практически не будет, а тот, что все-таки удастся собрать, будет иметь неприятный вкус.

Собирать этот сок можно в конце марта. Впрочем, немало зависит и от погоды и состояния дерева, и поэтому в разных регионах даты могут несколько отличаться, а иногда даже сама весна приходит с опозданием, поэтому достаточно сложно назвать точные даты.

Лучше всего для сбора березового сока выбирать солнечный день, ведь в пасмурную и дождливую погоду его циркуляция не будет такой интенсивной.

Как правильно собирать березовый сок

Прежде всего, вам нужно выбрать хорошее дерево. Ствол березы, подходящий для сбора сока, должен быть в диаметре не менее, чем 25 – 30 сантиметров на уровне груди взрослого человека. Не стоит пытаться собирать сок у молодых деревьев – он им нужен для нормального роста и развития. Стоит обходить также и поврежденные деревья.

С южной стороны на стволе вам нужно снять ножом верхний слой коры с участка примерно 2 сантиметра. Отверстие нужно сделать под небольшим углом. Он не должен быть глубоким – не более, чем 1,5 сантиметра! Расстояние отверстия от земли должно составлять 25 – 30 сантиметров или больше.

На одном дереве, что имеет в диаметре 30 сантиметров, нельзя делать более, чем одно отверстие. Для того, чтобы собирать сок, в образованное отверстие нужно вставить пластиковую трубочку и направить ее в банку или бутылку. Удобно будет также использовать обычную медицинскую капельницу. А если вы сделаете в крышке пластиковой бутылки отверстие под трубочку, тогда в нее не попадет лишний мусор.