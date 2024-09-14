Когда осенью посадить нарциссы: зацветут с первым теплом

Многие цветоводы берутся за осеннюю посадку нарциссов, ведь если высаживать их весной, тогда цветения дождетесь только через год. Но для того, чтобы цветы прижились, нужно высадить их вовремя.

Осенняя посадка нарциссов в грунт – это отличное решение, ведь оно гарантирует, что уже следующей весной ваша клумба порадует вас ярким цветением. Но как именно их высаживать?

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Как высаживать нарциссы осенью

Справиться с посадкой луковиц нарциссов смогут даже начинающие садоводы. И осенняя посадка предусматривает несколько простых этапов, придерживаясь которых, вы получите крепкие и здоровые цветы весной.

Выберите участок

Для того, чтобы посадить нарциссы осенью, нужно выбрать ровное место на солнце или в полутени, которое будет хорошо защищено от сквозняков. А если же солнца не будет хватать, тогда стебли цветка измельчают, и цветоносы будут ломаться и клониться к земле. Аромат растений также станет гораздо слабее, а сильные порывы ветра могут привести к сокращению периода цветения.

Поэтому когда будете выбирать место для посадки, нужно учесть также и уровень грунтовых вод. Нарциссы не любят избыток воды, и он также может привести к гниению и развитию грибковых заболеваний.

Приобретение и подготовка луковиц

Даже если вы хорошо знаете, как правильно сажать нарциссы осенью, но покупаете не очень хорошие луковицы, вырастить крупные цветы из них не удастся. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы купить качественный посадочный материал. И перед посадкой нужно также провести обработку материалом фунгицидом, чтобы растение точно не было заражено.

Перед посадкой верхний слой чешуи с луковицы снимают. А вот групповые луковицы, что прочно соединены между собой, разделять не стоит, ведь так можно повредить поверхность, а в большинстве случаев это приведет к гибели растения.



Луковицы нужно подготовить под посадкой / Фото Pexels

Подготовка почвы

Нарциссы лучше всего будут расти на суглинистой почве. Для подкормки можно использовать удобрения с калием, азотом и фосфором. Вносить нужно удобрения за 2 – 3 месяца до посадки растений.

Посадка нарциссов

Луковицы нужно располагать в лунке донцем вниз, иначе цветоносы будут искривлены и маленькие в размере. Расстояние между лунками может варьироваться – от 7 до 20 сантиметров. Пересаживать их нужно один раз в 5 – 7 лет, поэтому осенью их удобно сажать в пластиковых корзинах для высадки.

После посадки растения подпитывать землю не нужно, а поливать можно при необходимости – его прекращают, когда температура снижается до 5 – 7 градусов.

Глубина лунки для нарцисса должна быть втрое глубже высоты луковицы. Неглубокая посадка поможет получить цветы очень рано весной, но так нарциссы нужно укрывать осенью и зимой даже в южных регионах.

Когда сажать нарциссы осенью

Время высадки луковиц зависит от погоды и может варьироваться от середины сентябре до ноября. Впрочем, в сентябре нарциссы стоит сажать только в северных регионах в случае, если осень холодная.

Нужно проводить посадку тогда, когда температура достигнет примерно 8 – 10 градусов.