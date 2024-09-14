Обрезка винограда осенью: в какой месяц это лучше всего делать

Осенью очень важно провести обрезку всех деревьев и кустов, в частности винограда. Это делается для того, чтобы в следующем году был хороший урожай.

Виноградная лоза может вырасти до 5 метров, и если виноград будет необработанным, то сок пойдет в листья, а не на формирование крон. Если же его вообще не обрезать, то грозди будут мелкие, а урожай уменьшится в разы.

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Чтобы разредить ветви виноград надо каждую осень подрезать. Некоторые эту процедуру делают весной, однако лучше провести обрезку осенью, поскольку растение впадает в состояние покоя. А еще осенняя обрезка куда эффективнее, чем поздняя весенняя.

Как обрезать виноград осенью

Виноград рекомендуют обрезать тогда, когда с лозы опадут все листья. Обычно это время приходится на конец октября или начало ноября. Длина и количество срезанных веток зависит от возраста винограда.

Если растению только год – лозы без веток укорачивают оставив лишь 3 почки. Уже следующей осенью боковые побеги укорачивают до 2 почек. За год ветви надо обрезать так, чтобы на них остались 3 почки. Уже на четвертую осень надо обрезать только зеленые пророста до 4 почек.

Важно обращать внимание на длину и толщину лозы. Оптимальной толщиной для ветви считается 6 – 12 миллиметров. Побеги, которые тоньше 5 миллиметров или толще 12 миллиметров стоит обрезать. Лучшей длиной считается 180 сантиметров.



Лучшие советы для обрезки винограда / Фото Pexels

Помните, что от ствола должны отходить 3 ветви. Сам ствол обрезать нельзя. Боковые побеги можно обрезать, но надо оставить самый крепкий для будущих плодов. Другие обрезайте оставив только пенек над почкой до 3 сантиметров.

Если молодых побегов на растении замечаете много, а толщина является такой же, как и в прошлом году, то это означает, что виноград истощен от большого урожая. В таком случае надо максимально обрезать ветви куста.

Для обрезки винограда используйте секатор или садовые ножницы. Их перед этим надо обязательно обработать антисептиком. Безштамбовые лозы винограда на зиму надо укрыть сухой травой, листьями или опилками. Таким образом виноград лучше перенесет холодную зиму.