Урожаю не будет конца: вот чем нужно подкормить голубику летом

В естественных условиях голубика растет в хвойных болотистых лесах, а там, соответственно, достаточно кислая почва. Поэтому для того, чтобы на вашем участке она хорошо прижилась, вам нужно по максимуму воссоздать условия такого хвойного леса для корней растения.

Самый важный фактор, который влияет на урожайность вашей голубики – это почва. И для того, чтобы вы собрали много ягод с нее, нужно позаботиться о том, чтобы в нем был торф с хвойными веточками или хвойными опилками. Но и о регулярных подкормках забывать нельзя.

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Чем подкармливать голубику

Если вы правильно высадили растение, с соблюдением всех правил, тогда в первый год о подкормках беспокоиться не нужно вообще. А вот на последующие годы схема подкормок выглядит так.

2 год после высадки – 1 столовая ложка удобрения под куст 1 столовая ложка удобрения под куст;

3 год после высаживания – 2 столовые ложки;

4 год после высаживания – 4 столовые ложки;

5 год после высаживания – 8 столовых ложек;

6 год и далее – 16 столовых ложек.

Голубику опытные огородники подкармливают дважды в год. Впервые это делается в начале вегетации – то есть в апреле. А второй раз – в августе и сентябре. И основными элементами для подкормки голубики весной должны стать азот, калий и фосфор. Именно эти три элемента помогут культуре и нарастить зеленую массу, и способствовать цветению, и помогут завязать ягоды.



Голубику нужно подпитывать / Фото Pexels

Также вы можете использовать такие удобрения, как сульфат аммония – на взрослый куст будет достаточно 40 – 50 граммов, нитроаммофоска, сера, карбамид, то есть мочевина, и селитра. Кроме того, в специализированных магазинах можно приобрести и уже готовое удобрение для голубики. Вы можете выбрать тот вариант, который подходит для вас лучше всего.

Зато осенью нужно сосредоточиться на том, чтобы подготовить куст к морозам, чтобы ветви не вымерзли и хорошо вызрели. В сентябре для подкормки лучше всего будет использовать монофосфат калия.