Как часто поливать огород: основные правила, которые надо запомнить

Для роста и развития растений вода играет ключевую роль. Без дождя или своевременного полива все засыхает и погибает, поэтому важно знать, как часто поливать огород, чтобы это было в меру.

Садоводы знают, что самой большой ошибкой во время роста растений является их недостаточный или слишком частый полив. Если их не поливать вообще – то урожая может и не быть.

Читайте также Эта ошибка при поливе может убить растения: не допускайте ее на огороде

Во время жаркого и засушливого лета дефицит воды приводит к гибели растений. Урожай капусты падает, огурцы вырастают горькими, а перец остается без листьев.

Готовясь к подливу, учитывайте тип почвы. Песчаные почвы надо подливать чаще, а вот плотные почвы дольше удерживают влагу. Застой воды – опасное явление, поскольку приводит к повышенной кислотности почвы.

Корневая система в такой почве быстро загнивает, а доступ к кислороду перекрывается, поэтому корни не в состоянии передавать воду и питательные и полезные вещества дальше наверх. Чтобы устранить эту проблему надо сделать небольшие бороздки, чтобы ушла лишняя вода.



Подливать растения надо обязательно / Фото Pexels

Как часто и когда поливать огород

Все садоводы советуют избегать полива в обед, поскольку вся вода быстро испарится. Не желательно поливать поздно вечером. Рекомендуется подливать огород с овощами и сад с цветами утром.

Общий совет по поливу – один раз в двое суток для растений в открытом грунте и два раза в сутки для тепличных растений.

Правила полива

Поливайте корни растений, а не листья, поскольку его намокание может привести к поражению растений грибком. После полива почву надо разрыхлить, поскольку новообразованная после него корочка ограничивает доступ кислорода к корням растения. Температура воды для полива должна быть не ниже, чем 18 градусов.