Когда пикировать помидоры: идеальные сроки для этого в 2024 году
Источник:"Окна"
Пикировка - это пересадка рассады из большой емкости в индивидуальные контейнеры. И лучше рассаду помидоров пикировать раньше, поэтому надо следить, чтобы сеянцы не стали слишком большими.
Помидоры – это те овощи, которые достаточно хорошо переносят пересадку, поэтому можно не бояться, что с ростками что-то произойдет в маленькой емкости. Поэтому пикировка – это необходимый процесс, который принесет вашим томатам только пользу. А когда это лучше всего делать, читайте дальше.
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Когда проводить пикировку помидоров
Пикируют томаты через 21 день после посева. Уже в этот период появляются 2 – 3 настоящих листа, и важно понять, что здесь нет точных возрастных ограничений. Например, если на ваших помидорах уже появились желтые листочки, а посадки загущаются, это значит, что нужно проводить пикировку. Но это не означает одноразовую пересадку растений.
Некоторые люди пикируют томаты дважды или трижды, и частое повторение этого процесса делает овощи крепче.
Пикировку томатов нужно проводить вовремя / Фото Unsplush
Какой должна быть почва
Одно из лучших волокон для посева помидоров – это кокосовое. Этот субстрат подойдет для роста сеянцев до пикировки, а при посадке он также не будет травмировать корни растения. Этот грунт можно или купить в специализированном магазине, или же изготовить самостоятельно в домашних условиях.
Для этого вам понадобится: торф, дерновая земля, перегной и втрое меньше песка. Также не забудьте на стакан готовой смеси добавить и стакан древесной золы. Перед посадкой смесь нужно еще обработать кипятком с добавлением калия перманганата, а после этого использовать раствор – 1 столовая ложка вещества на 10 литров воды.
Пикируют томаты обычно в ящики и контейнеры, но можно использовать и горшки или стаканы. Лучше всего пересаживать каждый томат в отдельную емкость.