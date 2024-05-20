Когда сеять арбузы в мае 2024 года: названы лучшие даты

Сочные арбузы любят все, но вот выращивать в средней полосе эту бахчевую культуру спешат не все. Но если знать правила посадки и выращивания, то с собственного огорода можно получить вкусную и крупную ягоду.

Для того, чтобы культура выросла крепкой и большой, опытные огородники советуют высаживать арбуз уже с середины апреля до конца мая. В этот период почва уже хорошо прогревается, поэтому посадка должна быть благоприятной.

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Благоприятные дни в мае для посадки арбуза

Благоприятные дни: 22, 23, 24, 28, 29 мая;

Нейтральные дни: 20, 21, 27, 30, 31 мая;

Нежелательный день: 25 мая;

Самый неблагоприятный день: 26 мая.



Названы лучшие дни для посадки арбуза / Фото Pexels

Как выбрать семена арбуза

Дачники советуют обращать внимание при приобретении семян арбуза на несколько основных моментов: адаптированность к конкретному региону, срок созревания, свежесть материала и размер плодов.

Стоит выбирать те сорта, которые лучше всего приспособлены к местным погодным условиям. Крупные сорта арбуза будут хорошо расти в теплых регионах, а вот для северных зон подходят растения с меньшими плодами.

А еще важно обращать внимание на срок созревания, поскольку это имеет влияние на время сбора урожая. Свежесть семян влияет на прорастание и развитие растения.

Как правильно сажать арбузы

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Сначала подготовьте почву, добавив удобрения и органическое вещество, которое обогатит грядку питательными веществами.

При высадке арбузов на рассаду, придерживайтесь расстояния 70 – 80 сантиметров между растениями, чтобы обеспечить достаточно места для роста. Очень важно обеспечить растению качественный полив и вовремя подпитывать арбуз для его лучшего роста и хорошего урожая.

Также следует помнить о правильной обрезке арбузов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для развития плодов и предотвратить распространение болезней и вредителей. Если будете придерживаться этих советов, то сможете получить вкусные и сочные арбузы в течение летнего сезона.