Чеснок высаживают дважды в год. Озимый чеснок огородники сажают осенью, а яровой – весной. Считается, что озимый чеснок лучше родит урожай, зато яровой обладает способностью лучше храниться. Яровой чеснок отличается тем, что нет в центре головки ствола, а зубки прилегают друг к другу.

Яровой чеснок высаживают весной зубками. Во время посадки надо обратить внимание на температуру, поскольку земля должна прогреться до 5 – 7 градусов тепла.

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Когда сажать яровой чеснок

Чаще всего чеснок высаживают в начале и в середине апреля. Плюсовая температура хорошо формирует корни чеснока, а стебли начинают быстро расти.

По посевному календарю, есть несколько дней этого месяца, когда надо высаживать чеснок:

1, 2 апреля;

21 – 23 апреля;

25 – 30 апреля.

Подготовка участка к посадке

Подбирайте для посадки чеснока песчаную землю с высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью. Выберите грядку для чеснока, которая будет хорошо освещаться и избегайте мест, где будет застаиваться влага. Перед посадкой добавьте древесной золы и коплексного минерального удобрения, а перед самой посадкой разровняйте почву.



Дата и правила посадки чеснока / Фото Pexels

Подготовка чеснока к посадке

Перед посадкой замочите зубчики чеснока на 12 часов в растворе медного купороса. Тогда в течение 2-х часов обеззаразьте в прокипяченном растворе с золой.

Чтобы чеснок быстрее пророс, зубчики можно завернуть во влажную ткань и поставить на несколько дней в полиэтиленовый пакет.

Соседство растений с чесноком

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Сажать чеснок надо на те грядки, где в прошлом году росли огурцы, кабачки, капуста, тыквенные, бобовые и пряные травы.

Обратите внимание, что на тех участках, где раньше росла морковь, картофель или лук, чеснок можно сажать только через 3 – 4 года. Рядом с чесноком соседства не любит капуста, горох и фасоль, а вот некоторые цветы достаточно хорошо растут, поэтому можете сажать неподалеку гладиолусы, розы, тюльпаны, кусты черной смородины или крыжовника.

Как сажать чеснок весной

Сформируйте борозды глубиной 3 – 4 сантиметра на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Большие зубчики ставьте в борозду с интервалом 10 – 12 сантиметров, а средние с интервалом 8 сантиметров, тогда присыпьте почвой и хорошо полейте.