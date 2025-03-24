Чеснок – это одна из самых популярных культур на украинском огороде, и его выращивают и для потребления в свежем виде, и для консервации, и для хранения на зиму, сообщает 24 Канал. И чтобы зубчиков корнеплода хватило на все эти вещи, нужно вовремя и правильно посадить его согласно лунному календарю.

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Когда сажать чеснок?

Опытные огородники знают, что чеснок можно сажать и осенью, и весной – и в последнем случае урожай корнеплода собирать можно будет уже осенью. Для того, чтобы посадить яровой чеснок и получить хороший урожай, нужно выбрать удачный сорт, правильный участок и подобрать идеальное время для его посадки.

Весной сажают яровой чеснок, ведь озимые сорта хуже адаптируются к весенней посадке. Вот основные особенности ярового чеснока:

высаживают его весной, в апреле-марте;

головки более мелкие, однако хорошо хранятся;

имеет много зубчиков, располагающихся в несколько рядов;

созревает в августе-сентябре.

Если осенью вы не высаживали озимый чеснок, тогда весной можно выращивать яровые сорта, ведь они устойчивы к болезням и хорошо переносят хранение.



Чеснок нужно высадить вовремя / Фото Pexels

Оптимальное время для посадки чеснока – это когда почва прогреется до 5 – 7 градусов, но не позднее конца апреля, поэтому за следующий месяц нужно завершить все посадки.

Вот несколько лучших сортов, которые гарантированно дадут желаемый урожай:

Сочинский 56 – высокоурожайный и хорошо хранится;

– высокоурожайный и хорошо хранится; Гулливер – крупноплодный сорт, и головки дает до 100 граммов;

– крупноплодный сорт, и головки дает до 100 граммов; Дюшес – ранний сорт, что хорошо выдерживает засуху;

– ранний сорт, что хорошо выдерживает засуху; Алейский – устойчивый к болезням и хорошо хранится;

– устойчивый к болезням и хорошо хранится; Рокамболь – мягкий на вкус и подходит для того, чтобы есть свежим.

Но многие садоводы при посадке культур полагаются не только на погоду и сорта, но и на лунный календарь – он может подсказать, какие дни лучшие для посадки тех или иных растений, а когда вообще не стоит выходить на огород. Ранее мы уже делились подробным лунным календарем на март.

Зато в апреле лучшими днями для посадки чеснока будут такие: 1, 4 – 5, 14 – 15, 19 – 20, 23 – 24, 28 число.