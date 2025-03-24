Часник – це одна з найбільш популярних культур на українському городі, і його вирощують і для споживання у свіжому вигляді, і для консервації, і для зберігання на зиму, повідомляє 24 Канал. Та аби зубчиків коренеплоду вистачило на всі ці речі, потрібно вчасно та правильно посадити його згідно з місячним календарем.

Цікаво Ніколи не обрізайте троянди в цей час: на них не зав'яжеться жодної квітки

Коли садити часник?

Досвідчені городники знають, що часник можна садити і восени, і навесні – і у останньому випадку урожай коренеплоду збирати можна буде вже восени. Для того, аби посадити ярий часник та отримати хороший врожай, потрібно обрати вдалий сорт, правильну ділянку та підібрати ідеальний час для його посадки.

Навесні садять ярий часник, адже озимі сорти гірше адаптуються до весняної посадки. Ось основні особливості ярого часнику:

висаджують його навесні, у квітні-березні;

головки дрібніші, проте добре зберігаються;

має багато зубчиків, що розташовуються у кілька рядів;

дозріває у серпні-вересні.

Якщо восени ви не висаджували озимий часник, тоді навесні можна вирощувати ярі сорти, адже вони стійкі до хвороб та добре переносять зберігання.



Часник потрібно висадити вчасно / Фото Pexels

Оптимальний час для посадки часнику – це коли ґрунт прогріється до 5 – 7 градусів, але не пізніше кінця квітня, тож за наступний місяць потрібно завершити усі посадки.

Ось кілька найкращих сортів, що гарантовано дадуть бажаний урожай:

Сочинський 56 – високоврожайний та добре зберігається;

– високоврожайний та добре зберігається; Гулівер – великоплідний сорт, і головки дає до 100 грамів;

– великоплідний сорт, і головки дає до 100 грамів; Дюшес – ранній сорт, що добре витримує посуху;

– ранній сорт, що добре витримує посуху; Алейський – стійкий до хвороб та добре зберігається;

– стійкий до хвороб та добре зберігається; Рокамболь – м'який на смак та підходить для того, аби їсти свіжим.

Але чимало садівників під час посадки культур покладаються не тільки на погоду та сорти, але й на місячний календар – він може підказати, які дні найкращі для посадки тих чи інших рослин, а коли взагалі не варто виходити на город. Раніше ми вже ділилися детальним місячним календарем на березень.

Натомість у квітні найкращими днями для посадки часнику будуть такі: 1, 4 – 5, 14 – 15, 19 – 20, 23 – 24, 28 число.