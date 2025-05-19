Ежевика вырастет быстро и обильно: вот когда ее сажать

Ежевика – это любимое растение многих садоводов, а о вкусе ее ягод дополнительно рассказывать вообще не нужно. Но для того, чтобы вырастить хороший ежевичник у себя на участке, нужно разобраться, какое время лучше всего подходит для посадки.

Ранее ягоды ежевики преимущественно собирали в лесу, однако сейчас растение успешно выращивают в саду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СадОк". Но для этого нужно посадить ее вовремя и разобраться с основными правилами ухода.

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Как правильно сажать ежевику?

Существует несколько основных советов, которые помогут вырастить здоровые и крупные растения. И если придерживаться этих рекомендаций, обильный урожай вам обеспечен. Прежде всего, покупайте качественные саженцы. Можно сажать ростки как с открытой, так и с закрытой корневой системой – поэтому обязательно обратите внимание на состояние корней.

Они должны быть сильными, чтобы хорошо пережили пересадку в новый грунт. Место посадки обязательно выбирайте открытым, с хорошим доступом к солнцу, но это не единственный нюанс, что нужно учесть. Позаботьтесь также о том, чтобы ежевика была защищена от ветра.

Кстати, в мае нужно позаботиться и о другом уходе за растением. Ранее мы уже рассказывали, как правильно подкормить ежевику, чтобы получить крупные ягоды.

Идеально для ежевики подойдет плодородная почва с кислотностью не ниже, чем 5,5 и не выше, чем 6,5 pH. Не стоит заливать почву водой, ведь из-за нехватки кислорода растение может быстро погибнуть. Известняковая почва для этого растения не подходит, ведь в нем она может погибнуть или заболеть хлорозом.



Ежевика требует некоторого ухода / Фото Pexels

Когда сажать ежевику?

Садоводы считают, что лучшее время для посадки ежевики – это весна или осень. Здесь нужно уточнить у продавца саженцев уровень морозостойкости вашего растения. Если сорт ежевики имеет низкое сопротивление к морозам, тогда стоит отдать предпочтение весенней посадке, ведь растение успеет прижиться и подготовиться к зиме.

Но если ежевика морозостойкая, можно дождаться осени. Впрочем, все же нужно позаботиться о ее защите – почву прикройте слоем торфа или перегноя толщиной около 15 сантиметров, чтобы куст мог питаться.

Эти простые правила помогут растению хорошо прижиться и подарить вам обильный, вкусный урожай.