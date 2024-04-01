Будут расти в клумбе до осени: когда надо высаживать ирисы

Садоводы очень любят ирисы, поскольку их многообразие цветов впечатляет, да и на клумбе они довольно красиво смотрятся. Посадка ирисов зависит от вида цветков. Есть бородатые и безбородые. Первые имеют края лепестков волнистые и густые, которые похожи на бороду.

Интересен факт, что от вида цветков зависит, как их правильно сажать, поскольку один вид тяжело переносит пересушивание корней.

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Когда сажать ирисы

Сажать ирисы можно уже от начала весны до осени, но обратите внимание на то, что безбородые ирисы плохо переносят пересушивание корней. Цветы лучше сажать в открытый грунт и покрывать мульчей, которая поможет сохранить влагу.

В теплых регионах ирисы уже можно сажать в начале апреля, а если на улице еще холодно, тогда лучше посадку запланировать на конец апреля. Главное, чтобы температура была не ниже, чем 10°C тепла. Ирисы не любят ветров и сквозняков, поэтому для них надо выбрать соответствующее место.



Основные правила посадки ирисов / Фото Pexels

Как сажать ирисы

Если правильно посадить петушки (еще одно название ирисов), то они хорошо перенесут любую зиму.

Перед посадкой надо подготовить для них место. Сформируйте ямки и образуйте в центре маленькие бугорки. Это очень важно сделать, поскольку в них вы поставите именно корневище, а само разветвление надо тонко развести по периметру ямки. Глубина не должна превышать 3 сантиметра. Придерживайтесь между цветами дистанции 50 сантиметров.