Когда сажать кукурузу в 2025 году по лунному календарю: точные даты
- Самыми благоприятными днями для посадки кукурузы в 2025 году по лунному календарю являются 25 и 26 апреля.
- Кукурузу сеют между рядами с расстоянием 50 см между растениями и 100 см междурядий, накрывают пленкой до всходов.
Урожай кукурузы зависит не только от правильного подбора семян и выбора грядки, но и от конкретного времени, когда вы высадите его в землю. К выбору даты в апреле по лунному календарю надо подходить серьезно, поскольку если посадить кукурузу рано, то урожай будет плохой.
Кукуруза – это одна из самых распространенных культур в мире, пишет 24 Канал. Сеют злаковую культуру в то время, когда длительное время держится плюсовая температура. Уже много лет опытные огородники обращаются к лунному календарю, чтобы узнать, какое время является лучшим для посадки кукурузы.
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Когда сажать кукурузу по лунному календарю
Если температура воздуха прогрелась до 12 градусов тепла, тогда кукурузу можно высевать в открытый грунт уже в апреле. Чтобы выбрать удачную дату для посадки, советуем выбрать благоприятные дни по фазам Луны в апреле.
Самыми благоприятными днями для посадки кукурузы являются 25 и 26 апреля. В пятницу и субботу у кукурузы есть все шансы хорошо прижиться на грядке и дать хороший урожай.
Кукурузу можно сажать в апреле / Фото Pexels
Если же вы не успеете посадить кукурузу в апреле, тогда можно осуществить посадку в мае и даже июне.
Как сеять кукурузу
Кукурузу сеют между рядами. Между растениями оставляют 50 сантиметров, а ширина междурядий должна составлять примерно 100 сантиметров. Сначала вам нужно выкопать посадочные лунки на 7 сантиметров, налить воды, а тогда внутрь бросить 3 семечка. Сверху накройте все землей и еще раз полейте.
Садоводы советуют накрывать посевы пленкой, а когда растение взойдет укрытие можно убрать. В каждом гнезде также стоит выбрать самый сильный росток, а все остальные проредить.