Не упустите идеальный момент: когда сажать лук в апреле

Мало какой огород обходится без лука. Узнайте, когда его правильно сажать, чтобы иметь хороший урожай.

Если заморозки уже прошли, можно начинать высадку лука. Обычно это делают до начала апреля, чтобы он успел созреть.

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Как сажать лук

Сначала следует подготовить почву. Надо выбрать участок, который хорошо прогревает солнце, перекопать его и добавить навоза или компоста – 5 килограммов на 1 квадратный метр. Удобрить землю можно еще калием и фосфором в пропорции 30 граммов на 1 квадратный метр.

Севок луковиц можно дополнительно подготовить, оставив его в теплом месте на ночь. Чтобы обеззаразить посев, надо погрузить луковицы в раствор марганцовки на 30 минут, а затем высушить.



Сажайте лук правильно / Фото Unsplash

Различные сорта имеют разные сроки созревания:

репчатый лук – 90 – 100 дней;

среднеспелый – 100 – 120 дней;

поздний – более 120 дней;

зеленый лук созревает за 150 – 210 дней,

фиолетовый – 100 – 120 дней.

Уход за посаженным луком заключается в регулярном поливе и вырывании сорняков. За месяц до сбора лук не нужно поливать.

Опытные огородники считают, что лучшими культурами, которые росли до лука на грядке, являются картофель, помидоры и дыня. Лук нежелательно сажать несколько лет на одно и то же место.