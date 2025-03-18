Не упустите момент: когда сажать лук в марте 2025 года

В луке содержится много полезных веществ, поэтому его часто сажают на огороде. Кроме того, именно лук является незаменимым ингредиентом в приготовлении множества блюд, поэтому без него невозможно обойтись хозяйкам на кухне.

Лучше всего лук высаживать в апреле, и если будет способствовать погода, то прибегнуть к посадке можно еще в конце марта, пишет 24 Канал. Лучшей температурой для посадки лука считается 10 градусов тепла.

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Подготовка грядки к посадке

Огородники советуют выбирать тот участок, который хорошо прогревает солнце. Его сначала нужно перекопать, а потом добавить 5 килограммов навоза или компоста на 1 квадратный метр. Для лучшего роста землю дополнительно можно удобрить фосфором и калием. На 1 квадратный метр нужно использовать 30 граммов.



Лучшие советы для посадки лука / Фото Pexels

Лук стоит сажать на той грядке, где раньше росли помидоры, дыня или картофель. Нельзя сажать лук на одном и том же месте несколько лет подряд. Разные сорта лука имеют разный срок созревания. Репчатый вырастет за 90 дней, среднеспелый – за 100 дней, поздний нужно более 120 дней. Зеленый лук созревает через 150 дней, а фиолетовый – через 100 дней.

Правила посадки лука

В почве нужно сделать лунки глубиной 2 – 3 сантиметра на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Луковички надо легонько вдавить в землю, чтобы они крепко зафиксировались.

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Далее сверху нужно присыпать посаженный лук слоем земли. Уже от 7 до 14 дней лук должен взойти. Здесь все зависит от погодных условий и температуры воздуха.

Если урожай будет родить слабо, тогда можно воспользоваться пометом или минеральными удобрениями. Но если лук растет нормально, тогда дополнительно подкормки почвы не нужно делать. Чтобы овощи хорошо росли, не забывайте пропалывать грядку от сорняков и регулярно подливать лук.