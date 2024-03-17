Когда и как сажать магнолии: ценные советы, которые надо знать садоводам

Магнолия – это красивое цветущее дерево, которое украсит любой участок возле дома. Некоторые деревья сажают весной, некоторые – осенью, поэтому дальше расскажем, в какой период нужно сажать магнолию.

Перед посадкой вы должны учесть, что магнолия является очень светолюбивым растением, поэтому стоит ее сажать на солнечном месте, подальше от высоких деревьев, которые могут создавать тень своими ветвями.

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Когда сажать магнолию

Садоводы советуют высаживать декоративное дерево весной, с наступлением стабильного тепла, когда заморозков уже не будет. Весна – это самая удачная пора для посадки, поскольку за лето дерево окрепнет и сможет хорошо перезимовать.

Почва может быть нейтральной или слабокислой. Заметьте, что магнолию нельзя высаживать во влажную или песчаную почву, потому что дерево просто не приживется. Хорошо бы было, если бы почва была наполнена органикой. Это повысит шансы, что магнолия примется.

Для посадки можете выбирать саженцы с открытой или закрытой корневой системой с несколькими почками. Закрытая корневая система полностью исключает пересыхание корней.



Магнолию надо сажать весной / Фото Pexels

Как посадить магнолию

Чтобы посадить дерево, выкопайте яму. Она должна быть вдвое больше, чем корневая система самого дерева. Тот грунт, который выкопаете для ямы надо смешать с перепревшим компостом. Если же он очень тяжелый, тогда лучше смешать с песком.

На дно ямы насыпьте слой дренажа до 20 сантиметров. Можете использовать гальку, керамзит или битый кирпич. Тогда на слой дренажа насыпьте 20 сантиметров песка. Далее должен идти слой почвосмеси.

Уже по центру ямы ставьте саженец, чтобы корневая шейка была над уровнем почвы примерно на 5 сантиметров. Корни саженца аккуратно засыпьте еще почвосмесью и тогда утрамбуйте почву вокруг ствола.

После посадки магнолию надо посадить. Когда дерево впитает воду, приствольный круг надо засыпать торфом, а затем сосновой корой. Эти два слоя мульчи не дадут магнолии потерять быстро влагу.