Когда сеять помидоры на рассаду в 2025: урожай будете собирать ведрами
- В марте благоприятные даты для посева рассады помидоров по лунному календарю: 4 – 5, 9 – 10, 15 – 16, 21 – 22 марта, а в апреле – 4 – 5 апреля.
- Для качественной рассады важно выбирать семена в фирменных магазинах, проверять упаковку и срок годности, а также подготовить почву.
Март – это важный месяц для садоводов, которые готовятся к будущим посадкам. Именно в это время нужно высеять большинство рассады, чтобы получить крепкие и здоровые ростки.
Для того, чтобы ваши помидоры выросли быстро и дали обильный и качественный урожай, рассаду нужно высадить не только вовремя, но и по всем правилам, сообщает 24 Канал.
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Когда высаживать помидоры на рассаду?
Первое, что нужно учесть, чтобы выяснить, когда же сажать помидоры – это их сорт. Ранние помидоры созревают быстрее, среднеспелые – чуть позже, а позднеспелые требуют больше всего времени для созревания. Кроме того, опытные огородники знают, что нужно также учесть и фазу Луны для идеальной посадки рассады.
Учитывайте, что для теплиц семена на рассаду можно сеять даже в январе. Но для огорода обычно рассаду сеют в феврале – апреле.
- В марте удачными датами для посева рассады помидоров будут 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 числа.
- Зато в апреле рассаду помидоров желательно высевать 4 – 5 апреля.
Рассаду помидоров стоит сеять в удачные дни / Фото Pexels
Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальных датах для посева различной рассады по лунному календарю на март.
Как выбирать семена помидоров на рассаду?
В этой задаче лучше всего будет довериться профессионалам – покупайте семена в фирменных магазинах, чтобы быть уверенными, что они качественные.
При покупке семян внимательно осмотрите упаковку: она должна быть целой и герметичной, чтобы внутрь не попадала вода, что приведет к порче посевного материала. Также обратите внимание и на качество печати: надежные агрофирмы и фасовать товар в дорогую упаковку.
Проверяйте срок годности семян – он нанесен штемпелем на упаковке. Впрочем, если дата написана от руки – семена могут иметь сомнительное качество или быть подделкой.
Перед тем, как сеять семена, нужно также подготовить почву для вашей рассады – смесь можно сделать самостоятельно, и лучше купить готовый торфяной субстрат в специализированном магазине.