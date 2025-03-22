Как правильно сеять помидоры на рассаду: овощи будут крупные и сочные

Чтобы получить хороший урожай помидоров, стоит начинать с рассады. Благодаря такому методу посадки плодов можно ожидать гораздо больше. Уже в марте можно смело высевать семена на рассаду, чтобы получить ранний урожай.

Сортов помидоров есть три – ранние, среднеспелые и поздние, пишет 24 Канал. Они все имеют временное разделение, поэтому следует понимать, что чем дольше они будут созревать, тем раньше их надо посадить на рассаду.

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В ранних сортах время от прорастания до появления плодов составляет 90 дней, среднеспелые – 110 дней и поздние сорта могут достигать временного промежутка от 125 до 140 дней.

Как посеять помидоры на рассаду

Для получения большого урожая рекомендуется выбирать гибридные сорта, которые меньше страдают от заболеваний. Садоводы говорят, что их урожайность на 30% выше, чем у сортовых помидоров.

Томаты любят универсальную почву. В таре сделайте отверстия для дренажа. Это могут быть пластиковые или картонные контейнеры. Емкость надо до половины заполнить почвой, посадить 2 – 3 семени, присыпать землей и пальцами слегка уплотнить почву.



Помидоры можно сажать в апреле / Фото Pexels

Почву надо обязательно полить, накрыть пленкой и поставить в теплое и солнечное место для быстрых всходов. Уже через неделю можно будет заметить первые ростки. Уже когда они взойдут, пленку можно снять.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальные даты для посева различной рассады по лунному календарю на март.

Огородники советуют поливать рассаду с томатами каждые 3 – 4 дня. Уже когда температура воздуха будет составлять 10 градусов тепла, земля прогреется, а на улице будет тепло, помидоры можно пересадить. Тщательно проследите за правильной температурой, поскольку если посадить овощи быстрее, то они замерзнут в земле.