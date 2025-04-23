Когда сажать помидоры на огород: точные даты по лунному календарю

Помидоры – это очень популярная культура, которую можно встретить на любом огороде. Но для того, чтобы получить богатый урожай, нужно вовремя пересадить рассаду в открытый грунт.

Обратные заморозки весной могут быть очень коварными и легко погубят рассаду, если поспешить с ее пересадкой, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит свериться с погодой, а также с лунным календарем, а уже после этого планировать работы на огороде.

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Когда можно выносить рассаду на улицу?

Учитывайте, что рассада помидоров достаточно нежная, и если температура опустится ниже нуля, она просто погибнет. Более того, далеко не каждая плюсовая температура подходит для помидоров, поэтому с высадкой точно не стоит спешить – разве что вы пересаживаете рассаду в теплицу.

А когда говорится о пересадке в открытый грунт на огороде, нужно подождать температуры днем 20 градусов, а ночью – не менее 13 градусов. Но учитывать советуют не только на температуру, но и на фазу Луны. Опытные огородники знают, что от нее может зависеть, насколько хорошо приживется рассада в почве.

Кстати, высаживать в апреле уже пора не только помидоры, но и кукурузу. Когда это сделать по лунному календарю, мы уже рассказывали ранее.

Считается, что наиболее благоприятной для посадки помидоров в открытый грунт, является фаза растущей Луны,. А также, когда она находится в знаках Тельца, Рака и Весов. Кроме того, хорошими днями также будут периоды Луны в Деве и Козерога. Вот когда лучше всего сажать помидоры на огороде в апреле:

наиболее благоприятные дни – 1, 4, 5, 11 – 12, 28 – 29 апреля;

благоприятные дни в целом – 8 – 11, 18 – 20 апреля.

А вот дни новолуния и полнолуния всегда считаются неблагоприятными для посадок растений и вообще работы в саду и на огороде.



Помидоры нужно пересаживать вовремя / Фото Pexels

Как сажать помидоры в грунт?

Учитывайте, что если пересадок несколько, каждый раз помидоры нужно сажать все глубже, чтобы образовались корни по бокам. Чем больше корней, что больше растение получит воды, а значит, лучше усвоит питательные вещества.

Расстояние между рядами помидоров должно быть примерно 60 сантиметров, а между растениями в ряд – 30 сантиметров. Если участок у вас небольшой, для посадки можно воспользоваться квадратно-гнездовым способом на площади около 60х60 сантиметров для одного растения или чуть меньше для мелких сортов.