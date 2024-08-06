Как сажать редис в августе, чтобы он был свежим осенью и зимой: основные советы

Огородники уже давно собрали на грядках ранний редис, впрочем в августе его можно посеять снова и получить урожай осенью или зимой. Однако такая посадка требует определенных особенностей.

Чтобы получить плоды осенью, редис еще можно посадить на грядке, но для того, чтобы собрать урожай зимой – он должен расти в теплице.

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Как посадить редис на осень

Чтобы потреблять редис уже осенью, выберите ранние и теплолюбивые сорта, которые смогут дать урожай уже через 20 – 30 дней. Эти сорта можно посадить в почву на глубине 1 – 2 сантиметра с расстоянием 3 сантиметра между растениями и 10 сантиметров между рядами.

Редис осенью надо сажать в тенистом или полутенистом месте на увлажненной и удобренной почве. Поливать ее надо часто, чтобы не было горечи, а собирать уже по мере зрелости.



Редис можно посадить в августе / Фото Pexels

Как посадить редис на зиму

Чтобы получить свежую редиску зимой, делайте ставку на зимостойкие сорта, которые могут переносить морозы и не трескаться. Сажайте их в августе и глубине 2 – 3 сантиметра и оставляя между растениями 5 сантиметров и 15 сантиметров между линиями.

Сажать редис надо в хорошо освещаемом месте, укрытом от ветра на рыхлой и плодородной почве. Полив должен быть уже умеренным, чтобы не срастались листья корнеплодов. Перед наступлением заморозков, редис надо укрыть соломой.