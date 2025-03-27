Когда весной сеять редис в открытый грунт: надо знать

Посев редиса на огороде – это идеальный способ получить весенние витамины в своих первых свежих салатах. Но для того, чтобы урожай был щедрым и порадовал быстро, нужно вовремя высадить растение.

Редиска – это то растение, что растет очень быстро, и уже через месяц после посева вы можете собрать первый урожай, сообщает 24 Канал. Кроме того, она холодостойкая, и семена взойдет, даже если температура почвы едва выше нулевой.

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Когда сажать редис на огороде?

Обычно редис высаживают сразу в открытый грунт, но сроки посадки зависят от сорта.

Раннеспелую редиску сажайте, как только земля прогреется до +2 градусов. Обычно это происходит уже в марте-апреле. Воздух должен прогреться до 15 – 18 градусов.

сажайте, как только земля прогреется до +2 градусов. Обычно это происходит уже в марте-апреле. Воздух должен прогреться до 15 – 18 градусов. Среднеспелые сорта сажают в начале июня, и они требуют другого подхода, ведь из-за длинного светового дня культура быстро переходит в режим размножения.

сажают в начале июня, и они требуют другого подхода, ведь из-за длинного светового дня культура быстро переходит в режим размножения. Редис "под зиму" сажают, чтобы культура начала прорастать с первым теплом. Для этого семена нужно высадить в ноябре перед заморозками, когда вы уже уверены, что потепления больше не будет.

Почву под редиску нужно подобрать рыхлую, а семена высевают на расстоянии 10 – 15 сантиметров друг от друга. Сажать нужно на глубину 1,5 – 2 сантиметра. Учитывайте, что редис любит влажную, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы влажность была на уровне около 80%.



Редис нужно посадить правильно / Фото Pexels

Для этого поливать грядку нужно каждый день, утром или вечером. А если весна засушливая, делать это можно даже дважды в день. Также не забывайте периодически рыхлить почву – так влага будет сохраняться дольше, и вы сможете эффективнее бороться с сорняками.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда нужно сажать перец по лунному календарю – так вы получите максимальный урожай.

Но редис не переносит жару, засуху и сухую почву, а также слишком много света – если световой день составляет более 12 часов, овощ нужно затенять. Еще одно важное правило – никогда не подкармливайте редис свежим навозом, если хотите получить сочные и вкусные корнеплоды.

Впрочем, огородники обычно учитывают не только погоду, когда говорится о высадке редиса, но и на лунный календарь, который может подсказать наиболее удачные даты в месяце. В апреле 2025 года редис нужно сажать 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24 и 25 числа.

Зато 13, 26, 27 и 28 апреля лучше воздержаться от посадок.