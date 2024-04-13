Надо спешить: когда сажать сакуру возле дома: когда сажать сакуру возле дома

Сакура стала очень популярным деревом среди украинцев. Чтобы увидеть красивое розовое дерево все съезжаются в Ужгород, впрочем благоухающий символ Японии может расти у вас возле дома.

Многие садоводы высаживают сакуру у себя в приусадебных участках. Но вы должны понимать, что эти деревья хотят очень много солнечного света, поэтому надо выбрать именно то место, которое будет больше всего освещаться.

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Важно также учитывать размер сакуры. Дерево может достигать высоты 12 метров, поэтому не очень рекомендуется его сажать близко к дому.

Когда сажать сакуру

Высаживайте саженец сакуры весной – в апреле. Место должно быть солнечным и защищенным от ветра. Обходите северную сторону, потому что в этом месте земля прогревается медленно. Учтите и то, что сакуры любят дренированные, влажные, слабокислые и нейтральные почвы.



Сакуру надо сажать в апреле / Фото Pexels

Можно ли сажать сакуру возле дома

В зависимости от погодных условий и региона сакура осыпается розовыми цветами. Цветение происходит в течение двух недель. Если вы хотите, чтобы это красивое дерево украшало ваш садовый участок, то должны учесть несколько моментов.

Для сакуры очень важен солнечный свет, поэтому выберите место в саду, где он будет падать в течение большей части дня. Также стоит учесть пространство – сакуре нужно достаточно места для роста. Перед высадкой убедитесь в хорошо дренированной почве без лишнего отстаивания влаги.

Для нежного цветения сакуры необходим постоянный уход, включая обрезку, подкормку и полив. Для растения также важен сбалансированный состав почвы с азотом и калием. Не сажайте рядом другие деревья, которые создают тень, чтобы сакура имела достаточно света. Если придерживаться всех этих факторов, то сакура порадует вас своей красотой и создаст невероятную атмосферу возле вашего дома.