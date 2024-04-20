Надо спешить: названы лучшие дни посадки свеклы в апреле

Апрель – идеальный месяц для посадки различных овощных культур на своих грядках. В этом месяце посейте свеклу, которая считается одной из самых простых культур в выращивании.

Свекла является любимым растением огородников, потому что не требует особого ухода. А еще она является очень полезной, потому что содержит немало витаминов.

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Когда надо сажать свеклу в апреле

Перед посадкой следует учесть дневную температуру, которая должна составлять не менее 15 градусов тепла и не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. Согласно посевному календарю, свеклу советуют высаживать в период убывающей луны.

Лучшие дни для посадки свеклы: 21, 23, 25, 28, 30 апреля. Не рекомендуется сажать свеклу в Полнолуние, которое приходится на 24 апреля.



Названы лучшие дни посадки свеклы / Фото Pexels

Какие сорта свеклы сеять

Выбирайте раннеспелые сорта, которые созревают в течение 50 – 80 дней после посева.

Браво – это неприхотливый сорт, который имеет высокую устойчивость к болезням.

Красный Шар – сорт созревает за 80 дней, поэтому идеально подходит для посадки в апреле.

Бордо 237 – сорт является неприхотливым и высокоурожайным.

Ренова – этот сорт имеет хорошую устойчивость к негативным условиям.

Египетская плоская – сорт является популярным среди садоводов и имеет высокую урожайность.

Как правильно сеять свеклу в грунт

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чтобы свекла выросла большой, выберите хорошо освещенный участок, потому что этот овощ требует много тепла и света. За 2 недели до посадки удобрите грядки компостом или перепревшим навозом, добавьте золу и аммиачную селитру.

Тогда создайте бороздки глубиной 3 сантиметра и оставьте расстояние между рядами примерно 20 сантиметров. Увлажните землю водой, рассыпьте семена на расстоянии 3 сантиметра друг от друга, а потом засыпьте землей. Чтобы почва не пересыхала, регулярно поливайте грядку.

Когда растение взойдет, проредите свеклу, удалив слабые ростки и оставьте расстояние между свеклой примерно 5 сантиметров. Через 3 недели снова проведите процедуру прореживания, оставив расстояние между корнеплодами 10 сантиметров.