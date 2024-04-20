Надо спешить: названы лучшие дни посадки свеклы в апреле
Источник:NV
Апрель – идеальный месяц для посадки различных овощных культур на своих грядках. В этом месяце посейте свеклу, которая считается одной из самых простых культур в выращивании.
Свекла является любимым растением огородников, потому что не требует особого ухода. А еще она является очень полезной, потому что содержит немало витаминов.
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Когда надо сажать свеклу в апреле
Перед посадкой следует учесть дневную температуру, которая должна составлять не менее 15 градусов тепла и не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. Согласно посевному календарю, свеклу советуют высаживать в период убывающей луны.
Лучшие дни для посадки свеклы: 21, 23, 25, 28, 30 апреля. Не рекомендуется сажать свеклу в Полнолуние, которое приходится на 24 апреля.
Названы лучшие дни посадки свеклы / Фото Pexels
Какие сорта свеклы сеять
Выбирайте раннеспелые сорта, которые созревают в течение 50 – 80 дней после посева.
- Браво – это неприхотливый сорт, который имеет высокую устойчивость к болезням.
- Красный Шар – сорт созревает за 80 дней, поэтому идеально подходит для посадки в апреле.
- Бордо 237 – сорт является неприхотливым и высокоурожайным.
- Ренова – этот сорт имеет хорошую устойчивость к негативным условиям.
- Египетская плоская – сорт является популярным среди садоводов и имеет высокую урожайность.
Как правильно сеять свеклу в грунт
Чтобы свекла выросла большой, выберите хорошо освещенный участок, потому что этот овощ требует много тепла и света. За 2 недели до посадки удобрите грядки компостом или перепревшим навозом, добавьте золу и аммиачную селитру.
Тогда создайте бороздки глубиной 3 сантиметра и оставьте расстояние между рядами примерно 20 сантиметров. Увлажните землю водой, рассыпьте семена на расстоянии 3 сантиметра друг от друга, а потом засыпьте землей. Чтобы почва не пересыхала, регулярно поливайте грядку.
Когда растение взойдет, проредите свеклу, удалив слабые ростки и оставьте расстояние между свеклой примерно 5 сантиметров. Через 3 недели снова проведите процедуру прореживания, оставив расстояние между корнеплодами 10 сантиметров.