Когда нужно собирать перец в августе: не упустите идеальное время

Определить спелость перца иногда легко, а иногда это дается огородникам не так просто. И все же собрать перец вовремя очень важно, ведь овощ может испортиться.

Дачники прекрасно знают, что существуют сорта овощей, которые нужно полностью собрать летом. Но начинающие огородники часто знают, как понять, что перец достиг, поэтому это может привести к тому, что он сгорит на солнце или испортится прямо на кусте.

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Когда перцы уже созревают

Чаще всего огородники выделяют два вида спелости перца – техническую и биологическую. Техническая спелость означает, что перец нужно уже убирать с грядок для того, чтобы хранить в дальнейшем на зиму. И тогда он еще будет выглядеть зеленоватым. Цвет может быть темнее, светлее, или даже зелено-белым. Но очень редко на этой стадии овощ становится желтым.

Но более привычная для людей настоящая, биологическая спелость перца – тогда он приобретает яркие, совершенно разных цветов – от желтого до красного и оранжевого.

Когда собирать острый перец

А вот острый перец убирают с грядок только после того, как он полностью созреет. Стручки овоща нужно рвать после того, как они станут желтыми, оранжевыми или красными.

Учитывайте то, что у острого перца также есть особое хранение, ведь в его тканях содержатся острые жгучие вещества, которые и определяют вкус перца. И чем более спелый плод, тем большую горечь он будет приобретать. Но из-за этой остроты перцы почти не подвержены гниению, и если вы хотите, чтобы плоды не были очень острыми, тогда вам нужно снять их с ветки еще до того, как он полностью созреет.



Острый перец нужно вовремя собирать / Фото Pexels

Как понять, что перец болгарский созрел

Вы уже точно знаете, что спелые плоды болгарского перца очень плохо хранятся, поэтому их нужно или сразу же есть, или перерабатывать. И поэтому советуют собирать стручки, которые еще находятся в фазе технической зрелости. В этот период перец уже будет иметь нужную форму и размер, но еще не приобретает цвет. Он может лежать до 2 месяцев или даже дольше.